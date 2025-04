Ο Κέντρικ Ναν εξελίχθηκε σε μεγάλος ηγέτης του Παναθηναϊκού στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα κόντρα στη Μονακό.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR αντιμετώπισε εκτός έδρας τη Μονακό στο πλαίσιο της 33ης αγωνιστικής της Euroleague και κατάφερε, στο πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης, να επιβάλλει πλήρως τον ρυθμό του.

Ο Κέντρικ Ναν ήταν για μία ακόμη φορά ο βασικός παίκτης που οδήγησε το «τριφύλλι» στα δύο πρώτα δεκάλεπτα. Πιο συγκεκριμένα, ο Αμερικάνος γκαρντ πήγε στα αποδυτήρια έχοντας παίξει 19:15 λεπτά ενώ παράλληλα σημείωσε 18 πόντους (5/6 δίποντα, 2/2 τρίποντα, 2/2 βολές) ενώ είχε και από 3 ασίστ.

🔥ON FIRE🔥



Kendrick Nunn with 18 first half points in Monaco👀@Paobcgr I #EveryGameMatters pic.twitter.com/C95rNQfFpO