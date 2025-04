Το Gazzetta καταγράφει την πορεία του Κίναν Έβανς από την εκπληκτική χρονιά στην Ζαλγκίρις και την συμφωνία με τον Ολυμπιακό έως τον τραυματισμό του και την επιστροφή στην αγωνιστική δράση.

O Ολυμπιακός δοκιμάζεται στο Βερολίνο απέναντι στην Άλμπα (4/4, 21:00, LIVE από το Gazzetta) για την 33η και προτελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου στη EuroLeague και ο Κίναν Έβανς θα συμπεριληφθεί για πρώτη φορά φέτος στη 12άδα των «ερυθρόλευκων».

Μια πολύ σημαντική είδηση για την ομάδα του Μπαρτζώκα, τη στιγμή που προέρχεται από 3 σερί ήττες, ενώ βλέπει σημαντικά γρανάζια να βρίσκονται στα... πιτς. Το Gazzetta στέκεται στην σημαντική επιστροφή του Έβανς στην αγωνιστική δράση σε ένα σημείο της σεζόν που οι Πειραιώτες θέλουν να πάνε με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία στα play off.

Keenan Evans had a knee surgery, and will be out for at least 6-8 months. Zalgiris organization and all green-and-whites fans are with you. Stay strong, @K3vans12! 💚 pic.twitter.com/hhBEpoolDf