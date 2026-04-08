Μπαρτζώκας: «Απολαμβάνω να δουλεύω με τον Παπανικολάου - Φυσικά και έχουν πίεση οι αθλητές»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας είπε πολλά κατά την διάρκεια της συνέντευξης Τύπου της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε στη συνέντευξη Τύπου μετά την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Ρεάλ Μαδρίτης για την 36η αγωνιστική της EuroLeague και εξέφρασε την ικανοποίησή του για την εικόνα της ομάδας του, ενώ αναφέρθηκε ακόμη στον Κώστα Παπανικολάου, την πίεση των παικτών, αλλά και το αν αυτός είναι ο Ολυμπιακός που θα ήθελε να δει στο φινάλε της σεζόν.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας:

«Φτάνοντας στο τέλος της κανονικής διάρκειας της EuroLeague, κάθε παιχνίδι πραγματικά μετρά. Πόσο μάλλον απέναντι κόντρα στην Ρεάλ Μαδρίτης, που είναι μια σημαντική ανταγωνίστρια τόσο για τα Playoffs, όσο και για το Final Four. Βάλαμε πολλή δοτλειά στο παρκέ και αμυντικά και επιθετικά, αν και το άλλο συμπαρασύρει το άλλο. Πρέπει να παραδεχθούμε ότι δεν είναι εύκολο να σκοράρεις 102 πόντους, κόντρα στην καλύτερη άμυνα της λίγκας. Φυσικά παίζουμε σε δύο ημέρες και πρέπει να το ξεχάσουμε γρήγορα. Συγχαρητήρια στον Σέρτζιο και στην Ρεάλ και καλή τύχη στα επόμενα παιχνίδια».

Σε ερώτηση για το πόσο χαρούμενος πρέπει να είναι που όλοι απολαμβάνουν το παιχνίδι ακόμα και αν παίζουν κόντρα σε δεινούς σκόρερ, ο Γιώργος Μπαρτζώκας απάντησε: «Νομίζω χρειάζεται συνδυασμός όλων. Όσο απαραίτητοι είναι δύο παίκτες που έχουν τόσο μεγάλη ευχέρεια στο να σκοράρουν την μπάλα με όλους τους τρόπους, όπως είναι ο Βεζένκοφ και ο Ντόρσεϊ, υπάρχουν άλλοι παίκτες οι οποίοι συνεισφέρουν στην ομάδα σημαντικ΄΄α. Έτσι είναι το μπάσκετ, τα ομαδικά σπορ. Είναι ζήτημα χημείας μιας ομάδας, ζήτημα ρόλων και αποδοχής τους, καλής ατμόσφαιρας στα αποδυτήρια και ταλέντου. Νομίζω ότι έχουμε έναν καλό συνδυασμό από αυτά».

Σχετικά με το εάν βλέπει κάποια διαφοροποίηση σε σχέση με τις προηγούμενες σεζόν ο Γιώργος Μπαρτζώκας ανέφερε: «Θα έλεγα ότι δεν μου αρέσει να βγάζω συμπεράσματα αυτή τη χρονική στιγμή. Αυτό που εμένα με ενδιέφερε και φυσικά όσους δουλεύουν δίπλα μας και προπονητές, αλλά και το front office είναι η ομάδα μας να δείχνει σταθερότητα στο υψηλό επίπεδο, κάτι το οποίο δεν είναι καθόλου εύκολο. Μια ομάδα να είναι κάθε χρόνο στην Regular Season μία από τις κορυφαίες ομάδες δείχνει ότι αυτός ο οργανισμός κατά κάποιον τρόπο δουλεύει καλά. Από εκεί και πέρα παίζουν πάρα πολλά ρόλο όταν φτάνεις στην τελική ευθεία. Θα έλεγα το πιο σημαντικό είναι υγεία. Αν έχουμε αυτήν την ευχέρεια φέτος, να έχουμε το ρόστερ μας, θα έλεγα ότι θα είμαστε ισχυροί διεκδικητές. Γιατί ακόμα και σήμερα ο Τζόουνς και ο Μόρις ήταν έξω και ο Φουρνιέ αναγκάστηκε να παίξει πολύ λίγο γιατί έπαθε δηλητηρίαση και δεν έκανε την πρωινή προπόνηση».

Σχετικά με το πόσο σημαντικός είναι ο Κώστας Παπανικολάου για την ομάδα ο προπονητής του Ολυμπιακού απάντησε: «Ο Παπανικολάου είναι ένας παίκτης που συνδέει τα πράγματα στον Ολυμπιακό. Από τα αποδυτήρια και στον αγωνιστικό χώρο η συνεισφορά του ξέρετε ποια είναι. Για αυτό είναι και αρχηγός της ομάδας μας. Είναι πολύ τιμητικός ο τίτλος του να είσαι αρχηγός στον Ολυμπιακό και πραγματικά απολαμβάνω το να δουλεύουμε μαζί. Πολλές φορές τα πράγματα που κάνει δεν αποτυπώνονται στα στατιστικά, για αυτό άλλωστε και ενώ η ηλικία του είναι αυτή που είναι, συνεχίζει να παίζει σε υψηλό επίπεδο και να βοηθά την ομάδα».

Για το αν αυτός ο Ολυμπιακός είναι εκείνος που θα ήθελε να δει στο φινάλε της σεζόν: «Θα έλεγα πως δεν μου αρέσουν τα βαρύγδουπα λόγια για το αν αυτός είναι ο Ολυμπιακός που ονειρεύομαι. Το μπάσκετ είναι ένα άθλημα που δεν μπορείς να το προβλέψεις ποτέ. Η δική μου αβεβαιότητα είναι δεδομένη σε κάθε παιχνίδι. Και αυτή η αβεβαιότητα μας σπρώχνει στο ότι δεν υπάρχει κάτι δεδομένο. Απλώς είμαστε σίγουροι πως μπορούμε να κάνουμε τα πάντα».

Για τον Ντόντα Χολ είπε: «Είναι πολύ υψηλού επιπέδου παίκτης. Έχει το μεγαλύτερο ποσοστό ευστοχίας στην ιστορία της λίγκας και δεν χάνει ματς και προπόνηση. Στην αρχή είχε ίσως ένα μικρό πρόβλημα γιατί ήρθε από άλλη σχολή και εδώ ήρθε σε ένα μπάσκετ άλλων αρχών. Επιπλέον υπάρχει και άλλη πίεση στον Ολυμπιακό. Πρέπει να κερδίζουμε σε όλα τα παιχνίδια εδώ».

Για τα 16 επιθετικά ριμπάουντ της Ρεάλ ανέφερε: «Δώσαμε 16 δεύτερες ευκαιρίες στη ρεάλ. Άλλα ήταν μακρινά, ο Ταβάρες έκανε τιπ και έστελνε τη μπάλα στους συμπαίκτες του. Ο Ταβάρες είναι δύσκολο να παίζεις απέναντί του. Σαφώς πάντως τα 16 επιθετικά ριμπάουντ ήταν το μελανό σημείο μας».

Για την άμυνα του Ολυμπιακού, τόνισε: «Η άμυνά μας ήταν η 4η καλύτερη. Και αν δείτε την συνολική διαφορά πόντων σε επίθεση και άμυνα, είναι χαοτική η διαφορά. Όταν έχεις τόσο καλούς επιθετικούς παίκτες είναι δύσκολο. Μόνο ο Μάικλ Τζόρνταν ήταν πολύ καλός και στα δύο. Όταν παίζουμε καλή άμυνα, σκοράρουμε και περισσότερο στην επίθεση. Όσο περισσότερα παιχνίδια παίζεις, τόσο μειώνεται η προσέγγιση των παικτών σε αυτά που πρέπει να κάνουν. Δεν έχουμε προπόνηση στο ενδιάμεσο. Χρειάζεται επανάληψη για να το κάνουν όλα αυτά».

Για την πίεση και το αν υπάρχει αυτή στους αθλητές, ανέφερε: «Οι παίκτες έχουν μεγάλη πίεση και όσο καλύτεροι είναι τόσο μεγαλύτεροι ανασφάλεια έχουν. Και με τα μίντια και τα σόσιαλ μιντια, αυτή η πίεση όλο και μεγαλώνει. Είναι διαφορετική πίεση σε σχέση με αυτούς που βγαίνουν για το μεροκάματο. Δεν υπάρχει κάποιος φιλόδοξος που δεν έχει πίεση».

Για το αν τελιώσει το Final Four στην Euroleague και υπάρξουν σειρές αγώνων για τον τελικό, δήλωσε: «Δεν πιστεύω ότι υπάρχει αδικία στα σπορ. Οτιδήποτε συμβαίνει, για κάποιο λόγο γίνεται, δεν πιστεύων ότι αδικούμαστε. Αφού με αυτό το format είναι EuroLeague, με αυτόν τον τρόπο θα πρέπει να παλέψουμε για τους τίτλους. Ποτέ δεν μου αρέσει να σχολιάζω αυτό το πράγμα και το τί θα γίνει στο μακρινό μέλλον, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι σου επιφυλάσσει η ζωή».

