Η Μπαρτσελόνα έδωσε νέο συμβόλαιο στον Κέβιν Πάντερ ως το 2028, ο Κέντρικ Ναν θα μείνει στον Παναθηναϊκό δίχως NBA-out και ο Μάικ Τζέιμς συνεχάρη τους συμπατριώτες του.

Ο Κέντρικ Ναν και ο Κέβιν Πάντερ συμφώνησαν με τον Παναθηναϊκό AKTOR και την Μπαρτσελόνα, αντίστοιχα, για τα νέα συμβόλαια που θα τους κρατήσουν στο ΟΑΚΑ και στο Palau Blaugrana τα επόμενα χρόνια.

Συγκεκριμένα, η Μπαρτσελόνα ενημέρωσε επίσημα την Τρίτη 1/4 ότι επέκτεινε τη συνεργασία της με τον Πάντερ ως τον 2028.

Από 'κει και πέρα, ο Παναθηναϊκός θα επισημοποιήσει μέσα στις επόμενες ημέρες την παραμονή του Ναν για την επόμενη τριετία, αφαιρώντας το NBA-out και δίνοντάς του το υψηλότερο συμβόλαιο στην Ευρώπη.

Από την πλευρά του, ο Μάικ Τζέιμς αποθέωσε τους συμπατριώτες του για τις νέες συμφωνίες. «Είναι φοβερό να βλέπεις τον KP (Κέβιν Πάντερ) και τον Knunn (Κέντρικ Ναν) να παίρνουν ανανεώσεις και να πληρώνονται. Πανέμορφο πράγμα!» ανέφερε στο Twitter ο γκαρντ της Μονακό και πρώτος σκόρερ στην ιστορία της EuroLeague.

It’s so dope to see KP and Knunn getting extensions and paid. Shit beautiful!!!