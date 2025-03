Η Φενέρμπαχτσε (22-10) λύγισε την Μπασκόνια (13-19) με 82-77 και σκαρφάλωσε στην κορυφή της κατάταξης ενώ απομένουν δυο αγωνιστικές για το φινάλε της regular season, υπερτερώντας στην ισοβαθμία με τον Ολυμπιακό.

Η Φενέρμπαχτσε προηγήθηκε ακόμα και με 18 πόντους στις αρχές της τρίτης περιόδου απέναντι στην Μπασκόνια κι εν τέλει, επικράτησε δύσκολα των Βάσκων με 82-77 για την 32η αγωνιστική της EuroLeague.

Έτσι η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους βελτίωσε το ρεκόρ της σε 22-10 και πλέον οδηγεί την κούρσα στην κατάταξη ενώ απομένουν δυο αγωνιστικές για το φινάλε της κανονικής περιόδου, υπερτερώντας στην ισοβαθμία με τον Ολυμπιακό αφού έχει δυο νίκες σε ισάριθμους αγώνες με τους Πειραιώτες.

Παράλληλα, εξασφάλισε το πλεονέκτημα έδρας στην post season.Ο Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις (17π., 7ριμπ.) έκανε ξανά τη διαφορά για τη Φενέρμπαχτσε ενώ οι προσπάθειες των Ρογκαβόπουλου (14π., 4ριπ.) και Φόρεστ (12π., 12ασ.) δεν ήταν αρκετές για τους Βάσκους.

Home court advantage for @FBBasketbol in the Playoffs after tonight's victory ✅#EveryGameMatters pic.twitter.com/1aGZRIfwJV