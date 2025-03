Η Ρεάλ επικράτησε με 96-89 της Αρμάνι και συνεχίζει την προσπάθεια της να μπει στην εξάδα. Πρώτος σκόρερ ο Μούσα.

H Ρεάλ εκμεταλλεύτηκε την έδρα της και κατάφερε να επικρατήσει με 96-89 της Αρμάνι, πηγαίνοντας στο 17-14. Έτσι συνεχίζει να μάχεται με καλές πιθανότητες για εξάδα. Από την άλλη οι Ιταλοί έπεσαν στο 16-15. Η ομάδα του Μεσίνα είχε επικρατήσει με διαφορά 9 πόντων στον πρώτο γύρο.

Ο Μούσα είχε 21 πόντους, ενώ 19 με 7 ριμπάουντ πρόσθεσε ο Ταβάρες. Από την πλευρά των ηττημένων ο ΛεΝτέι ήταν πρώτος σκόρερ, αφού σταμάτησε στους 15 πόντους.

H Ρεάλ μπήκε με το πόδι στο... γκάζι και κατάφερε να προηγηθεί με 24-9 στο 7' χάρη στο καλάθι του Γκαρούμπα. Η Αρμάνι δυσκολεύτηκε πολύ στο ξεκίνημα και στις δύο μεριές του παρκέ, με τον Φερνάντο να γράφει το 28-14, ένα λεπτό πριν το τέλος της πρώτης περιόδου.

Με ένα γρήγορο σερί 5-0 και τρίποντο του Ντιμιτρίεβιτς η Αρμάνι έριξε τη διαφορά στους 10 για το 31-21 στο 12'. Ο Χεζόνια σκόραρε για το 41-28 της ομάδας του Ματέο, 4 λεπτά πριν το ημίχρονο. Ο Μούσα έδωσε διαφορά 15 πόντων στους Μαδριλένους για το 51-36 στο 18'. Ο Γιουλ διαμόρφωσε το 54-41.

