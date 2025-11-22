Η Ρεάλ Μαδρίτης σημείωσε την 6η σερί της νίκη στην ACB καθώς επικράτησε μέσα στην έδρα της Γρανάδα με 111-100!

Οι επιθέσεις είχαν την... τιμητική τους στο «Granada Sports Palace» με τη Ρεάλ Μαδρίτης να σταματάει στους 111 πόντους και να φτάνει στην τελική επικράτηση!

Μετά το MVP της 12ης αγωνιστικής στην Euroleague, ο Τεό Μαλεντόν συνέχισε από εκεί που είχε... σταματήσει καθώς ήταν ο καλύτερος παίκτης του παρκέ έχοντας 18 πόντους με 5/8 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 5/7 βολές, 10 ασίστ και 4 ριμπάουντ σε 27 λεπτά συμμετοχής.

Πρώτος σκόρερ των Μαδριλένων ήταν ο Μάριο Χεζόνια με20 πόντους (6/8 δίποντα,1/3 τρίποντα, 5/7 βολές) ενώ «διψήφιοι» για τη Ρεάλ ήταν επίσης οι Οκέκε (14π., 6ριμπ.), Γιουλ (13π.), Ταβάρες (12π.) και Αμπάλντε (10π.)

Για τους γηπεδούχους, οι Λουίς Κόστα και Ματ Τόμας σημείωσαν από 17 πόντους ο καθένας.

Τα δεκάλεπτα: 29-31, 48-56, 79-78, 100-111.

Τα αποτελέσματα (8η αγωνιστική)

Γρανάδα - Ρεάλ Μαδρίτης 100-111

Γέιδα - Μούρθια 71-107

Μάλαγα - Μανρέσα

Μπρέογκαν - Μπούργκος

Ανδόρα - Μπανταλόνα (23/11)

Μπασκόνια - Μπιλμπάο (23/11)

Βαλένθια - Χιρόνα (23/11)

Σαραγόσα - Τενερίφη (23/11)

Γκραν Κανάρια - Μπαρτσελόνα (23/11)

Η βαθμολογία