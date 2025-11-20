Φουρνιέ: «Θα υπάρξει trash talk, κάθε ομάδα περνάει δυσκολίες»

Ο Εβάν Φουρνιέ μίλησε για το trash talk που θα κάνει στους παίκτες της Παρί.

Με την Παρί θα κοντραριστεί ο Ολυμπιακός στο ΣΕΦ την Παρασκευή (21:15) και ψάχνει τρόπο για να μείνει κοντά στην κορυφή. Ο Εβάν Φουνριέ μίλησε στη media day και στάθηκε μεταξύ άλλων στους τραυματισμούς που υπάρχουν.

Για την Παρί: «Είναι μια διαφορετική ομάδα η Παρί τρέχει. Μας βάζει πολλές προκλήσεις και θα πρέπει να παίξουμε εντελώς αντίθετα. Θα είναι θέμα θέλησης ο νικητής, αλλά εμείς πρέπει να επιβάλλουμε το ρυθμό μας, να είμαστε σκληροί και να μοιράσουμε την μπάλα»

Για τους τραυματισμούς: «Κάθε ομάδα περνάει δυσκολίες και τραυματισμούς. Έτσι είναι η ζωή ενός παίκτη . Παραμένουμε ενθουσιασμένοι και θα συνεχίσουμε να παλεύουμε».

Για τον Ιφί: «Είμαι χαρούμενος για εκείνον, κάνει σπουδαία σεζόν. Είναι επιθετικός και ταλαντούχος, παίζει με ταχύτητα. Πρέπει να είσαι κολλημένος πάνω του και να παίξεις σκληρά. Αν θέλει να βάλει αυτά τα step back, θα είναι αυτό που είναι, αλλά πρέπει να κάνουμε τη ζωή του δύσκολη. Μιλήσαμε με τον Χιφί, τον γνώρισα όταν ήταν 15-16 σε ένα καμπ στην Αλγερια, όπως και τον Εμπαγιέ. Είναι φίλος μου και θα υπάρξει λίγο trash talk, αλλά σε λογικό επιπεδο».