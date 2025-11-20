Ολυμπιακός: Προς sold out το ματς με Παρί

Koντά στο sold out το ματς του Ολυμπιακού με την Παρί στο ΣΕΦ (21/11, 21:15), αφού έχουν απομείνει 500 εισιτήρια.

Ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί την Παρί στο ΣΕΦ για τη 12η αγωνιστική της EuroLeague (21/11, 21:15, Novasports Prime) και θέλει να συνεχίσει με νίκες την πορεία του στη διοργάνωση. Σύμφωνα με την ενημέρωση της ΚΑΕ, έχουν απομείνει 500 εισιτήρια απούλητα. Αυτό σημαίνει πως είναι κοντά στο sold out.

Ο κόσμος των Πειραιωτών είναι για άλλη μια φορά δίπλα στην ομάδα και θέλει να σπρώξει τους παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα σε άλλη μια νίκη για να διατηρηθούν οι ερυθρόλευκοι κοντά στην κορυφή της βαθμολογίας.