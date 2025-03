Ο Ματίας Λεσόρ «απάντησε» αμέσως στον GM της Άλμπα Βερολίνου για τις τελευταίες δηλώσεις που έκανε και στις οποίες ενέπλεξε και τον Παναθηναϊκό.

Ο GM της γερμανικής ομάδας, Χιμάρ Οχέδα, σχολίασε τις συζητήσεις περί απομάκρυνσης της Άλμπα από την Euroleague λέγοντας μεταξύ άλλων ότι «αν δεν κάνω λάθος τρεις χρονιές τερματίσαμε πιο πάνω από τον Παναθηναϊκό (σ.σ. 2021, 2022, 2023). Δεν άκουσα τότε να λένε 'ο Παναθηναϊκός πρέπει να είναι πιο ανταγωνιστικός. Και ότι πρέπει να φύγει από την Euroleague'» προκαλώντας την αντίδραση του Ματίας Λεσόρ!

Ο Γάλλος σέντερ των «πρασίνων» σχολίασε στο «Χ» τη δήλωση του GM της Άλμπα με πολλά emojis τα οποία έκλαιγαν στα γέλια, γράφοντας παράλληλα: «Οι άνθρωποι λένε τα πράγματα για να κερδίσουν δημοσιότητα».

Δείτε την ανάρτηση - απάντηση του Λεσόρ

😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 ppl

Just say stuff to make a headline https://t.co/b1DPkU31H1