Ο Γουίλ Κλάιμπερν κλήθηκε να διαλέξει την «Magic Moment» του στην Euroleague και επέλεξε το... τρελό τετράποντο στο ματς κόντρα στη Μπασκόνια στη Βιτόρια.

Ο Αμερικανός φόργουορντ είχε κλέψει ολοκληρωτικά την παράσταση στην αναμέτρηση της Βίρτους Μπολόνια με την Μπασκόνια στην «Fernando Buesa Arena».

Με το σκορ στο 81-78 υπέρ των γηπεδούχων, ο Κλάιμπερν ευστόχησε σε buzzer beater τρίποντο για το 81-81 κερδίζοντας και το φάουλ για μια ελεύθερη βολή.

Ο παίκτης της ιταλικής ομάδας ήταν αλάνθαστος και από τη γραμμή των 4.5 μέτρων χαρίζοντας στην Βίρτους μια μεγάλη νίκη στην πόλη των Βάσκων με 81-82.

Μιλώντας στην Euroleague, ο Αμερικανός ξεχώρισε το εν λόγω σουτ ως την «Magic Moment» του τη φετινή σεζόν.

