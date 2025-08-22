Βίρτους, ΜακΚόρμακ: «Θα ενισχύσει τους Ιταλούς στην προετοιμασία»
Ο Ντέιβιντ ΜακΚόρμακ θα ενισχύσει τελικά τη Βίρτους Μπολόνια στο κομμάτι της προετοιμασίας της, όπως μεταφέρουν ΜΜΕ στην Ιταλία. Ο 26χρονος σέντερ, ο οποίος συνδέθηκε με τον Ολυμπιακό για τον ίδιο ακριβώς λόγο, να βοηθήσει δηλαδή στο κομμάτι της προετοιμασίας, θα μετακομίσει στην Ιταλία.
Η Βίρτους Μπολόνια, άλλωστε, έχει και αυτή απουσίες λόγω EuroBasket 2025, όπως ο Ολυμπιακός. Με τον Μουχάμεντ Ντιουφ να βρίσκεται στην ομάδα της Ιταλίας και περιμένοντας τον Άλεν Σμάιλαγκιτς, η Βίρτους θέλει έναν ακόμα σέντερ για το αρχικό στάδιο της προετοιμασίας.
Μάλιστα, οι Ιταλοί σκανάρουν την αγορά σε περίπτωση που προκύψει κάτι καλύτερο, αλλά φυσικά σε περίπτωση που ο ΜακΚόρμακ αφήσει καλές εντυπώσεις, δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο να τον διατηρήσουν στο ρόστερ.
Ο Ολυμπιακός προσέθεσε τον Καλίφα Κουμάτζε
Οι Πειραιώτες, βέβαια, βρήκαν τον παίκτη που ήθελαν για την προετοιμασία τους. Και αυτός δεν είναι ο Ντέιβιντ ΜακΚόρμακ, αλλά ο Καλίφα Κουμάτζε. Με τον Ολυμπιακό να ανακοινώνει την Πέμπτη (21/8) την απόκτησή του με μηνιαίο συμβόλαιο, για να βοηθήσει την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα.
Θυμίζουμε πως τόσο ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, όσο και ο Κώστας Αντετοκούνμπο έχουν υποχρεώσεις με Σερβία και Ελλάδα αντίστοιχα και ο μοναδικός διαθέσιμος σέντερ του Ολυμπιακού στο ρόστερ είναι ο Ντόντα Χολ.
