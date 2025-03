Ο Κέντρικ Ναν πρωταγωνίστησε στο Παναθηναϊκός - Ρεάλ Μαδρίτης με τα καρφώματά του και δε γινόταν να μην κάνει το ίδιο και στο TOP-10 της EuroLeague. Εκκίνηση με Σακιέλ ΜακΚίσικ οι κορυφαίες φάσεις της αγωνιστικής.

Η 28η αγωνιστική της EuroLeague που μας πέρασε, είχε για απόλυτους πρωταγωνιστές τους «αιωνίους» που συνδύασαν την ουσία με το θέαμα στις εντός έδρας νίκες τους.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR επικράτησε της Ρεάλ Μαδρίτης στο ΟΑΚΑ με τον Κέντρικ Ναν να προσφέρει εντυπωσιακές πτήσεις απέναντι στους ψηλούς της «βασίλισσας» και αναμενόμενα να κερδίζει τις πρώτες θέσεις στο TOP-10 της διοργάνωσης.

«Ερυθρόλευκο» χρώμα είχε η εκκίνηση των κορυφαίων φάσεων αφού τον... χόρο καρφωμάτων άνοιξε ο Σακιέλ ΜακΚίσικ με τη συνεργασία του με τον Λούκα Βιλντόζα στη νίκη - γιορτή του Ολυμπιακού κόντρα στην Παρτίζαν.

