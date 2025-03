Ο Βασίλης Σπανούλης σχεδίαζε το play της Μονακό στο τελευταίο timeout των Μονεγάσκων και άρχισε να ψάχνει τον Μάικ Τζέιμς που ήταν αλλού!

Η Μονακό έκανε εμφατικό πέρασμα από το Παρίσι, επικρατώντας της Παρί με 79-91 στο εναρκτήριο παιχνίδι της 28ης αγωνιστικής, κάνοντας ακόμη ένα βήμα για μια θέση στην τετράδα και το πλεονέκτημα έδρας στα play-offs.

Οι Μονεγάσκοι προηγήθηκαν ακόμα και με 20 πόντους στα τέλη της τρίτης περιόδου, με την Παρί να μαζεύει τη διαφορά στο φινάλε.

Σε εκείνο το σημείο, ο Βασίλης Σπανούλης κάλεσε το τελευταίο timeout της Μονακό και άρχισε να σχεδιάζει το play των φιλοξενούμενων… ψάχνοντας τον Μάικ Τζέιμς.

«Μάικ, Μάικ», άρχισε να φωνάζει ο προπονητής της Μονακό, όμως ο Αμερικανός γκαρντ ήταν... αλλού, μέχρι να εμφανιστεί.

Vassilis Spanoulis was looking for Mike James in the last time out against Paris👀#basketballmaniacs #basketball #monaco #mike #james #spanoulis #paobc #olympiacosbc #euroleague pic.twitter.com/jzJXRnsct6