Η Μονακό θα έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει τον πρώτο τίτλο της σεζόν 2025/26 στη Γαλλία, μετά τη νίκη της με 70-95 επί της Μπουλαζάκ στον ημιτελικό του SuperCoupe, που διεξάγεται στο Roland-Garros.

Η Μονακό επιβεβαίωσε την ανωτερότητά της απέναντι στην Μπουλαζάκ, επικρατώντας με 70-95 και εξασφαλίζοντας την πρόκριση στον τελικό του SuperCoupe.

Πρόκειται για μια νέα διοργάνωση που συγκεντρώνει τους νικητές των τεσσάρων εθνικών διοργανώσεων (Betclic Elite, Pro B, Coupe de France, Leaders Cup), με τη Μονακό να συμμετέχει ως φιναλίστ του γαλλικού πρωταθλήματος, καθώς η Παρί κατέκτησε πέρσι τόσο τον τίτλο της Betclic Elite όσο και το Κύπελλο Γαλλίας.

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη έκανε επιμέρους σκορ 22-3 στην αρχή της τέταρτης περιόδου απέναντι στην αξιόμαχη Μπουλαζάκ, κλειδώνοντας έτσι την πρόκριση στον τελικό, όπου θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Λε Μαν – Παρί.

Πρώτος σκόρερ της Μονακό ήταν ο Άλφα Ντιαλό με 16 πόντους, ενώ ακολούθησαν ο Έλι Οκόμπο (15π.) και ο Νίκολα Μίροτιτς (13π., 1 ριμπ.).

Ο Μάικ Τζέιμς περιορίστηκε στους 6 πόντους με 2/9 σουτ σε 20:30 λεπτά συμμετοχής, ο Νεμάνια Νέντοβιτς πρόσθεσε 6 πόντους με 2/3 τρίποντα σε 17:27 λεπτά ενώ δεν αγωνίστηκε ο Νικ Καλάθης, ο οποίος φέρεται να μην υπολογίζεται.

Τα δεκάλεπτα: 14-21, 35-43, 57-64, 70-95.