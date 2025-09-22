Σπανούλης: «Ο πήχης είναι ψηλά, είμαστε στο σωστό μονοπάτι»

Ο Βασίλης Σπανούλης κατέκτησε τον πρώτο του τίτλο ως προπονητής και στάθηκε στον πήχη που έχει τοποθετηθεί ψηλά.

Η Μονακό επικράτησε της Λε Μαν με 104-79 και κατάφερε να κατακτήσει το Σούπερ Καπ Γαλλίας, τον πρώτο τίτλο της σεζόν 2025-26. Με αυτόν τον τρόπο, ο Βασίλης Σπανούλης λίγες μέρες μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου, οδήγησε την ομάδα του Πριγκιπάτου στην κορυφή του τουρνουά που πραγματοποιήθηκε στο Ρολάντ Γκαρός. Έτσι πήρε τον πρώτο τίτλο ως προπονητής.

Μετά το τέλος του ματς ανέφερε πως η ομάδα του έπαιξε με τη δική του φιλοσοφία.

«Νικήσαμε μια πολύ ποιοτική ομάδα. Είχαμε θέληση και... δίψα για να κατακτήσουμε τον τίτλο. Παίξαμε ακριβώς όπως εγώ κατανοώ το μπάσκετ. Με τη δικιά μου φιλοσοφία, τόσο σε άμυνα όσο και σε επίθεση. Περήφανος για τους παίκτες μου. Υπάρχουν ακόμα πράγματα που πρέπει να βελτιώσουμε. Έχουμε μπροστά μας μια μεγάλη σεζόν. Να παραμείνουμε προσηλωμένοι στους στόχους μας.

Ο πήχης είναι ψηλά και έχουμε μπροστά μας έναν δύσκολο χρόνο. Η περσινή σεζόν με την πορεία μας στην Euroleague ήταν πραγματικά ιστορική. Φτάσαμε πολύ κοντά στον τίτλο. Θέλουμε να επιστρέψουμε καλύτεροι. Είμαστε στο σωστό μονοπάτι», ανέφερε.