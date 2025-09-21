Μονακό - Λε Μαν 104-79: Πρώτος τίτλος της σεζόν για την ομάδα του Σπανούλη
Στον τελικό του Σούπερ Καπ Γαλλίας, η Μονακό αναδείχθηκε σε νικήτρια αφού κατάφερε να πάρει τη νίκη επί της Λε Μαν, ξεπερνώντας μάλιστα τους 100 πόντους, με το τελικό σκορ να είναι 104-79.
Με αυτόν τον τρόπο, ο Βασίλης Σπανούλης λίγες μέρες μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου, οδήγησε την ομάδα του Πριγκιπάτου στην κορυφή του τουρνουά που πραγματοποιήθηκε στο Ρολάντ Γκαρός, σε έναν αγώνα μάλιστα όπου το σύνολο του Έλληνα προπονητή είχε τον πλήρη έλεγχο.
Πρώτος σκόρερ από την πλευρά των νικητών αναδείχθηκε ο Μάικ Τζέιμς με 18 πόντους, στους 16 ακολούθησε ο Έλι Οκόμπο, 14 είχε ο Άλφα Ντιαλό, 12 ο Ντανιέλ Τάις ενώ με 11 ολοκλήρωσε ο Νίκολα Μίροτιτς. Δεν αγωνίστηκε ο Νικ Καλάθης.
Από την άλλη πλευρά ξεχώρισε ο Σάνον Μπογκς με 24 πόντους, 13 είχε ο Ντέιβιντ ΝτιΛέο και 11 ο Τζόναθαν Ζεν.
Στο παιχνίδι της τρίτης θέσης, η Παρί ηττήθηκε ξανά, αυτή τη φορά από τη Μπουλαζάκ με 96-80.
SUPERCHAMPIONS DE FRANCE !! 🏆🇫🇷#RocaTeam #DagheMunegu #SuperCoupe pic.twitter.com/kLXFY9mWRd— AS Monaco Basket 🇲🇨 (@ASMonaco_Basket) September 21, 2025
Τα δεκάλεπτα: 30-16, 47-32, 78-55, 104-79
|Monaco
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|0
|Elie Okobo
|28
|16
|6/10
|60.0%
|3/4
|75.0%
|3/6
|50.0%
|1/1
|100.0%
|0
|1
|1
|7
|0
|2
|3
|0
|10
|21
|10
|Daniel Theis
|18
|12
|4/5
|80.0%
|4/5
|80.0%
|0/0
|0.0%
|4/6
|66.7%
|1
|1
|2
|1
|2
|0
|0
|0
|11
|12
|11
|Alpha Diallo
|22
|14
|5/10
|50.0%
|5/7
|71.4%
|0/3
|0.0%
|4/4
|100.0%
|3
|3
|6
|7
|3
|1
|1
|0
|33
|23
|55
|Nikola Mirotic
|23
|11
|4/9
|44.4%
|3/5
|60.0%
|1/4
|25.0%
|2/2
|100.0%
|0
|2
|2
|0
|1
|1
|0
|0
|5
|9
|55
|Mike James
|27
|18
|6/12
|50.0%
|4/6
|66.7%
|2/6
|33.3%
|4/5
|80.0%
|2
|4
|6
|3
|3
|2
|3
|0
|32
|21
|2
|Matthew Strazel
|21
|0
|0/3
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/3
|0.0%
|0/0
|0.0%
|1
|1
|2
|2
|5
|0
|0
|1
|-2
|-4
|13
|Jaron Blossomgame
|17
|8
|2/4
|50.0%
|2/3
|66.7%
|0/1
|0.0%
|4/4
|100.0%
|0
|1
|1
|0
|3
|1
|1
|1
|16
|7
|22
|Kevarrius Hayes
|17
|9
|1/4
|25.0%
|1/4
|25.0%
|0/0
|0.0%
|7/9
|77.8%
|4
|3
|7
|1
|2
|0
|0
|2
|22
|17
|6
|Terry Tarpey
|13
|6
|3/5
|60.0%
|3/3
|100.0%
|0/2
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|3
|3
|0
|3
|2
|0
|2
|-4
|2
|23
|David Michineau
|10
|8
|4/7
|57.1%
|4/5
|80.0%
|0/2
|0.0%
|0/0
|0.0%
|1
|0
|1
|3
|0
|1
|0
|0
|4
|9
|7
|Juhann Begarin
|4
|0
|0/1
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/1
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|-8
|-1
|12
|Zakaria Mechergui
|1
|2
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|2/2
|100.0%
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|Team/Coaches
|4
|1
|5
|1
|TOTAL
|200
|110
|35/70
|50.0%
|29/42
|69.1%
|6/28
|21.4%
|28/33
|84.9%
|16
|20
|36
|24
|23
|11
|8
|17
|128
|Le Mans
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|3
|Travante Williams
|10
|2
|1/2
|50%
|1/1
|100%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|1
|1
|2
|0
|3
|0
|0
|5
|-11
|2
|12
|Trevor Hudgins
|28
|6
|1/7
|14.3%
|1/2
|50%
|0/5
|0%
|4/6
|66.7%
|2
|1
|3
|4
|2
|1
|1
|0
|-17
|4
|15
|Wilfried Yeguete
|20
|2
|1/4
|25%
|1/3
|33.3%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|2
|2
|4
|3
|4
|0
|1
|3
|-13
|4
|32
|Lucas Dufeal
|18
|5
|2/4
|50%
|1/3
|33.3%
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|1
|1
|2
|0
|4
|0
|1
|2
|-21
|4
|34
|David DiLeo
|29
|13
|4/8
|50%
|2/3
|66.7%
|2/5
|40%
|3/3
|100%
|0
|1
|1
|1
|2
|1
|0
|2
|-14
|13
|5
|Shannon Bogues
|23
|24
|8/15
|53.3%
|7/10
|70.0%
|1/5
|20.0%
|7/7
|100%
|1
|5
|6
|2
|1
|0
|0
|3
|-11
|22
|35
|TaShawn Thomas
|23
|4
|2/5
|40.0%
|2/5
|40.0%
|0/0
|0.0%
|0/2
|0.0%
|1
|3
|4
|1
|2
|0
|0
|0
|-11
|2
|8
|Johnny Berhanemeskel
|18
|9
|3/4
|75.0%
|3/4
|75.0%
|0/0
|0.0%
|3/3
|100%
|0
|0
|0
|0
|2
|0
|2
|3
|-18
|6
|18
|Jonathan Jeanne
|15
|11
|4/6
|66.7%
|3/5
|60.0%
|1/1
|100%
|2/4
|50%
|1
|3
|4
|0
|1
|2
|1
|1
|-5
|13
|10
|Ugo Doumbia
|12
|2
|1/2
|50.0%
|1/2
|50.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|1
|1
|1
|2
|0
|0
|2
|1
|0
|4
|Bastien Grasshoff
|2
|1
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|1/2
|50%
|0
|1
|1
|1
|1
|0
|0
|1
|-3
|1
|1
|David Simonovic
|2
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|-1
|0
|Team/Coaches
|3
|3
|6
|1
|TOTAL
|200
|79
|27/57
|47.4%
|22/38
|57.9%
|5/19
|26.3%
|20/27
|74.1%
|12
|22
|34
|13
|29
|8
|5
|19
|78
