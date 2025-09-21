Η Μονακό επικράτησε της Λε Μαν με 104-79 και κατάφερε να κατακτήσει το Σούπερ Καπ Γαλλίας, τον πρώτο τίτλο της σεζόν 2025-26.

Στον τελικό του Σούπερ Καπ Γαλλίας, η Μονακό αναδείχθηκε σε νικήτρια αφού κατάφερε να πάρει τη νίκη επί της Λε Μαν, ξεπερνώντας μάλιστα τους 100 πόντους, με το τελικό σκορ να είναι 104-79.

Με αυτόν τον τρόπο, ο Βασίλης Σπανούλης λίγες μέρες μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου, οδήγησε την ομάδα του Πριγκιπάτου στην κορυφή του τουρνουά που πραγματοποιήθηκε στο Ρολάντ Γκαρός, σε έναν αγώνα μάλιστα όπου το σύνολο του Έλληνα προπονητή είχε τον πλήρη έλεγχο.

Πρώτος σκόρερ από την πλευρά των νικητών αναδείχθηκε ο Μάικ Τζέιμς με 18 πόντους, στους 16 ακολούθησε ο Έλι Οκόμπο, 14 είχε ο Άλφα Ντιαλό, 12 ο Ντανιέλ Τάις ενώ με 11 ολοκλήρωσε ο Νίκολα Μίροτιτς. Δεν αγωνίστηκε ο Νικ Καλάθης.

Από την άλλη πλευρά ξεχώρισε ο Σάνον Μπογκς με 24 πόντους, 13 είχε ο Ντέιβιντ ΝτιΛέο και 11 ο Τζόναθαν Ζεν.

Στο παιχνίδι της τρίτης θέσης, η Παρί ηττήθηκε ξανά, αυτή τη φορά από τη Μπουλαζάκ με 96-80.

Τα δεκάλεπτα: 30-16, 47-32, 78-55, 104-79

Monaco FG 2PT FG 3PT FG FT REB View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 0 Elie Okobo 28 16 6/10 60.0% 3/4 75.0% 3/6 50.0% 1/1 100.0% 0 1 1 7 0 2 3 0 10 21 10 Daniel Theis 18 12 4/5 80.0% 4/5 80.0% 0/0 0.0% 4/6 66.7% 1 1 2 1 2 0 0 0 11 12 11 Alpha Diallo 22 14 5/10 50.0% 5/7 71.4% 0/3 0.0% 4/4 100.0% 3 3 6 7 3 1 1 0 33 23 55 Nikola Mirotic 23 11 4/9 44.4% 3/5 60.0% 1/4 25.0% 2/2 100.0% 0 2 2 0 1 1 0 0 5 9 55 Mike James 27 18 6/12 50.0% 4/6 66.7% 2/6 33.3% 4/5 80.0% 2 4 6 3 3 2 3 0 32 21 2 Matthew Strazel 21 0 0/3 0.0% 0/0 0.0% 0/3 0.0% 0/0 0.0% 1 1 2 2 5 0 0 1 -2 -4 13 Jaron Blossomgame 17 8 2/4 50.0% 2/3 66.7% 0/1 0.0% 4/4 100.0% 0 1 1 0 3 1 1 1 16 7 22 Kevarrius Hayes 17 9 1/4 25.0% 1/4 25.0% 0/0 0.0% 7/9 77.8% 4 3 7 1 2 0 0 2 22 17 6 Terry Tarpey 13 6 3/5 60.0% 3/3 100.0% 0/2 0.0% 0/0 0.0% 0 3 3 0 3 2 0 2 -4 2 23 David Michineau 10 8 4/7 57.1% 4/5 80.0% 0/2 0.0% 0/0 0.0% 1 0 1 3 0 1 0 0 4 9 7 Juhann Begarin 4 0 0/1 0.0% 0/0 0.0% 0/1 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 -8 -1 12 Zakaria Mechergui 1 2 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 2/2 100.0% 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 Team/Coaches 4 1 5 1 TOTAL 200 110 35/70 50.0% 29/42 69.1% 6/28 21.4% 28/33 84.9% 16 20 36 24 23 11 8 17 128