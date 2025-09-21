Μονακό - Λε Μαν 104-79: Πρώτος τίτλος της σεζόν για την ομάδα του Σπανούλη

Σπύρος Μαρκεζίνης
Ο Βασίλης Σπανούλης

Η Μονακό επικράτησε της Λε Μαν με 104-79 και κατάφερε να κατακτήσει το Σούπερ Καπ Γαλλίας, τον πρώτο τίτλο της σεζόν 2025-26.

Στον τελικό του Σούπερ Καπ Γαλλίας, η Μονακό αναδείχθηκε σε νικήτρια αφού κατάφερε να πάρει τη νίκη επί της Λε Μαν, ξεπερνώντας μάλιστα τους 100 πόντους, με το τελικό σκορ να είναι 104-79.

Με αυτόν τον τρόπο, ο Βασίλης Σπανούλης λίγες μέρες μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου, οδήγησε την ομάδα του Πριγκιπάτου στην κορυφή του τουρνουά που πραγματοποιήθηκε στο Ρολάντ Γκαρός, σε έναν αγώνα μάλιστα όπου το σύνολο του Έλληνα προπονητή είχε τον πλήρη έλεγχο.

 

Πρώτος σκόρερ από την πλευρά των νικητών αναδείχθηκε ο Μάικ Τζέιμς με 18 πόντους, στους 16 ακολούθησε ο Έλι Οκόμπο, 14 είχε ο Άλφα Ντιαλό, 12 ο Ντανιέλ Τάις ενώ με 11 ολοκλήρωσε ο Νίκολα Μίροτιτς. Δεν αγωνίστηκε ο Νικ Καλάθης.

Από την άλλη πλευρά ξεχώρισε ο Σάνον Μπογκς με 24 πόντους, 13 είχε ο Ντέιβιντ ΝτιΛέο και 11 ο Τζόναθαν Ζεν.

Στο παιχνίδι της τρίτης θέσης, η Παρί ηττήθηκε ξανά, αυτή τη φορά από τη Μπουλαζάκ με 96-80.

Τα δεκάλεπτα: 30-16, 47-32, 78-55, 104-79

MonacoFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
0Elie Okobo28166/1060.0%3/475.0%3/650.0%1/1100.0%011702301021
10Daniel Theis18124/580.0%4/580.0%0/00.0%4/666.7%112120001112
11Alpha Diallo22145/1050.0%5/771.4%0/30.0%4/4100.0%336731103323
55Nikola Mirotic23114/944.4%3/560.0%1/425.0%2/2100.0%0220110059
55Mike James27186/1250.0%4/666.7%2/633.3%4/580.0%246332303221
2Matthew Strazel2100/30.0%0/00.0%0/30.0%0/00.0%11225001-2-4
13Jaron Blossomgame1782/450.0%2/366.7%0/10.0%4/4100.0%01103111167
22Kevarrius Hayes1791/425.0%1/425.0%0/00.0%7/977.8%437120022217
6Terry Tarpey1363/560.0%3/3100.0%0/20.0%0/00.0%03303202-42
23David Michineau1084/757.1%4/580.0%0/20.0%0/00.0%1013010049
7Juhann Begarin400/10.0%0/00.0%0/10.0%0/00.0%00000000-8-1
12Zakaria Mechergui120/00.0%0/00.0%0/00.0%2/2100.0%0000100112
Team/Coaches4151
TOTAL20011035/7050.0%29/4269.1%6/2821.4%28/3384.9%162036242311817128

Le MansFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
3Travante Williams1021/250%1/1100%0/10%0/00%11203005-112
12Trevor Hudgins2861/714.3%1/250%0/50%4/666.7%21342110-174
15Wilfried Yeguete2021/425%1/333.3%0/10%0/00%22434013-134
32Lucas Dufeal1852/450%1/333.3%1/1100%0/00%11204012-214
34David DiLeo29134/850%2/366.7%2/540%3/3100%01112102-1413
5Shannon Bogues23248/1553.3%7/1070.0%1/520.0%7/7100%15621003-1122
35TaShawn Thomas2342/540.0%2/540.0%0/00.0%0/20.0%13412000-112
8Johnny Berhanemeskel1893/475.0%3/475.0%0/00.0%3/3100%00002023-186
18Jonathan Jeanne15114/666.7%3/560.0%1/1100%2/450%13401211-513
10Ugo Doumbia1221/250.0%1/250.0%0/00.0%0/00.0%0111200210
4Bastien Grasshoff210/00%0/00%0/00%1/250%01111001-31
1David Simonovic200/00%0/00%0/00%0/00%00001000-10
Team/Coaches3361
TOTAL2007927/5747.4%22/3857.9%5/1926.3%20/2774.1%1222341329851978

@Photo credits: eurokinissi, LATO KLODIAN
     

