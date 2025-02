Ο Σέιμπεν Λι είναι με κάθε επισημότητα πλέον παίκτης του Ολυμπιακού, επιστρέφοντας στο επίπεδο της Euroleague μετά το πέρασμά του από τη Μακάμπι νωρίτερα μέσα στη σεζόν.

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τον Σέιμπεν Λι και έτσι ο 25χρονος γκαρντ είναι και επίσημα πλέον παίκτης των «ερυθρόλευκων» για το υπόλοιπο της φετινής σεζόν μέχρι και το 2027. Το βράδυ (27/2) αναμένεται να φτάσει στην Ελλάδα.

Ο ίδιος με αυτόν τον τρόπο επέστρεψε στο επίπεδο της Euroleague, μετά το σύντομο πέρασμά του από τη Μακάμπι Τελ Αβίβ για συνολικά 8 αγώνες, στους οποίους είχε κατά μέσο όρο από 12 πόντους με 2,1 ριμπάουντ και 2,5 ασίστ σε 19:21 λεπτά εντός παρκέ.

Ο Λι με τη φανέλα της Μανίσα, στα παιχνίδια του BCL είχε κατά μέσο όρο από 24,8 πόντους σε 32,5 λεπτά εντός παρκέ.

✍🏽 Olympiacos BC announces the acquisition of Saben Lee. The 26-year-old guard will be playing in the ‘reds’ jersey through the end of the 2026-27 season.



💻 https://t.co/1lYJ6rLPVk#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/IDtZb6wj9B