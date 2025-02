Βασίλης Σπανούλης και Ζέλικο Ομπράντοβιτς μετά από 15 χρόνια έδωσαν τα χέρια σε μία ιστορική χειραψία, πριν το τζάμπολ του ματς της Μονακό με την Παρτίζαν.

Το καλοκαίρι του 2010 οι δρόμοι του Ζέλικο Ομπράντοβιτς με τον Βασίλη Σπανούλη χώρισαν, αφού ο δεύτερος αποχώρησε με προορισμό τον Ολυμπιακό.

Κάτι που έφερε τη μεταξύ τους ρήξη, με τους δύο άντρες να τίθενται πλέον αντιμέτωποι από τα μετερίζια της Μονακό και της Παρτίζαν. Σπανούλης και Ομπράντοβιτς έδωσαν τα χέρια λίγο πριν το τζάμπολ της 26ης αγωνιστικής.

Σε μία ιστορική όπως αποδεικνύεται χειραψία, 15 χρόνια μετά τη φυγή του Σπανούλη από τον Παναθηναϊκό.

From player to rival! 🤝



Vassilis Spanoulis once led Obradović’s team on the court, now he leads Monaco against his former coach!



How will this matchup unfold? 🔥 pic.twitter.com/IuCIIVV9yq