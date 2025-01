Η Μπάγερν Μονάχου έφυγε με σπουδαίο διπλό από την έδρα της Ζάλγκιρις στο Κάουνας επικρατώντας με 97-82.

Η Μπάγερν επισκέφτηκε την έδρα της Ζάλγκιρις στο Κάουνας, με τους Βαυαρούς να επικρατούν με σκορ 97-82 και να βελτιώνουν το ρεκόρ τους σε 14-10 μετά από 24 αγωνιστικές στη Euroleague.

Κορυφαίος του αγώνα ήταν ο Κάρσεν Έντουαρντς που ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 24 πόντους, ενώ για τους γηπεδούχους, που υποχώρησαν στο 11-13, ξεχώρισε ο καταπληκτικός Σιλβέν Φραντσίσκο που πέτυχε 33 πόντους κάνοντας ρεκόρ καριέρας.

«Μελανό» σημείο του παιχνιδιού ήταν ο τραυματισμός του Λόνι Γουόκερ ο οποίος κάθισε δύο φορές εσπευσμένα στον πάγκο της ομάδας του, με τη δεύτερη να δείχνει και πιο σοβαρή, καθώς ο Αμερικανός από τα μέσα της τρίτης περιόδου και μετά δεν επέστρεψε ξανά στο ματς.

.@lonniewalker_4 gave everyone a scare after taking contact and appearing to hurt his knee. 🤯



But he’s back in the game, showing his toughness! 💪🔥 pic.twitter.com/XJstcL4QKe January 30, 2025

Ζάλγκιρις - Μπάγερν Μονάχου: Το ματς

Ζάλγκιρις και Μπάγερν Μονάχου διασταύρωσαν τα ξίφη τους στη Ζαλγκίριο Αρένα του Κάουνας στο πλαίσιο της 24ης αγωνιστικής της Euroleague.

Οι φιλοξενούμενοι ξεκίνησαν καλύτερα την αναμέτρηση και με πρωταγωνιστές τους Έντουαρντς, Μπούκερ και Μπαμπ κατάφεραν να δημιουργήσουν το υπέρ τους μομέντουμ το οποίο τους επέτρεψε να πάνε στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα του ημιχρόνου με προβάδισμα 14 πόντων (45-31).

Στην επιστροφή των δύο ομάδων μετά τη διακοπή, η εικόνα του αγώνα δεν άλλαξε δραματικά, παρά την πεισμωμένη προσπάθεια των Λιθουανών να ροκανίσουν τη διαφορά.

Με τον Μπούκερ από τη μια να χάνει τη συγκέντρωση του και να κάνει τρίτο φάουλ από νωρίς και τους Φραντσίσκο και Γουόκερ από την άλλη να μπαίνουν πιο δυναμικά στην εξίσωση του αγώνα η Ζάλγκιρις πλησίασε μέχρι και στους 7 πόντους ρίχνοντας στα μισά τη διαφορά του ημιχρόνου.

Ωστόσο ο... δαιμόνιος Κάρσεν Έντουαρτνς με δύο τρίποντα έστειλε ξανά τη διαφορά στους 13 και τους γηπεδούχους στο «καναβάτσο», που είδαν παράλληλα τον Λόνι Γουόκερ να γυρίζει το πόδι του και να κάθεται εκ νέου στον πάγκο μετά από πτώση που είχε και στο πρώτο μέρος.

Το παιχνίδι κύλησε με τη Μπάγερν να πετυχαίνει το ένα τρίποντο μετά το άλλο και τη Ζάλγκιρις να δείχνει ανίκανη να ακολουθήσει τον ρυθμό που έδωσαν οι Βαυαροί, ειδικά έξω από τη γραμμή των 6,75.

Με αυτόν τον τρόπο το παιχνίδι ολοκληρώθηκε με σκορ 97-82 υπέρ της Μπάγερν, με τους Βαυαρούς να βελτιώνουν το ρεκόρ τους σε 14-10.

Στον αντίποδα η Ζάλγκιρις υποχώρησε στο 11-13 και απομακρύνθηκε κι' άλλο από την πρώτη 10άδα.

Τα δεκάλεπτα: 18-22, 31-45, 59-71, 82-97

ΠΟΥ ΚΡΙΘΗΚΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Στην εξωφρενική ευστοχία της Μπάγερν, όπως και στον πλουραλισμό στην επίθεση των Βαυαρών, οι οποίοι τελείωσαν τον αγώνα έχοντας 4 «διψήφιους», σε αντίθεση με το «κλειστό» rotation της Ζάλγκιρις.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΟΛΩΝ: Ο Κάρσεν Έντουαρντς που ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 24 πόντους, 1 ασίστ και 4 ριμπάουντ εκτελώντας με 50% από το τρίποντο (4/8) , πετυχαίνοντας κρίσιμα καλάθια τα οποία έγειραν την πλάστιγγα καθοριστικά υπέρ της Μπάγερν.

ΣΥΜΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΗΣ ΣΤΗ ΝΙΚΗ: Οι Βάιλερ Μπαμπ και Αντρέας Ομπστ που πέτυχαν 14 (4/4 τρίποντα) και 26 (8/12 τρίποντα) πόντους αντίστοιχα , εξασφαλίζοντας στο τέλος την άνετη νίκη της ομάδας τους.

ΠΗΓΕ ΣΤΡΑΦΙ Η ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ: Του Σιλβέν Φραντσίσκο που έκανε ρεκόρ καριέρας σκοράροντας 33 πόντους, οι οποίοι όμως δεν έφτασαν στην ομάδα του Αντρέα Τρινκέρι.

ΠΕΡΙΜΕΝΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: Από τον Λόνι Γουόκερ ο οποίος πρόλαβε να αγωνιστεί για 16 λεπτά, σκοράροντας όμως μόλις 6 πόντους χωρίς να καταφέρει να βοηθήσει την ομάδα του πριν τραυματιστεί και αποσυρθεί στα μέσα της τρίτης περιόδου.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Η χαοτική διαφορά ανάμεσα στα ποσοστά ευστοχίας έξω από τη γραμμή του τριπόντου, καθώς η Μπάγερν εκτέλεσε με 53% (17/32), τη στιγμή που οι Λιθουανοί είχαν αντίστοιχα 33% (10/30).

ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΓΥΡΟ: Η Μπάγερν είχε επικρατήσει στο Μόναχο της Ζάλγκιρις με σκορ 77-74

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ EUROLEAGUE:Η Ζάλγκιρις υποδέχεται την ερχόμενη Τρίτη (4/2) την Άλμπα Βερολίνου στο Κάουνας, ενώ η Μπάγερν αντίστοιχα υποδέχεται την ίδια μέρα (4/2) στο Μόναχο την Αρμάνι Μιλάνο.