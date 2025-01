Το Gazzetta γράφει για τον κομβικό Γουίλιαμς Γκος στη νίκη του Ολυμπιακού επί της Μπασκόνια που... κουβάλησε τους Πειραιώτες και στην παράταση.

Ο Ολυμπιακός έδειξε χαρακτήρα και κατάφερε να επιστρέψει στο ματς κόντρα στην Μπασκόνια, το πήγε στην παράταση και εκεί το πήρε με 102-101.

Με αυτόν τον τρόπο συνεχίζει να απολαμβάνει την μοναξιά της πρώτης θέσης πριν πάει να παίξει στην έδρα της Ρεάλ Μαδρίτης για άλλο ένα μεγάλο ματς.

Ένας εκ των πρωταγωνιστών στο σπουδαίο διπλό στη Βιτόρια ήταν φυσικά ο Νάιτζελ Γουίλιαμς Γκος και το Gazzetta στέκεται, με τη βοήθεια του Hudlinstat, στην clutch εμφάνιση του Αμερικανού γκαρντ και τα όσα έκανε στην παράταση.

Τα σουτ στην παράταση

Ο Νάιτζελ Γουίλιαμς Γκος έκανε τεράστιο step up με 19 πόντους, 2 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 2 κλεψίματα και 2 λάθη στο ματς με τη Μπασκόνια. Φυσικά την παράσταση έκλεψε στην παράταση, εκεί όπου δεν έχασε σουτ.

Ο Γκος μέτρησε 6 πόντους στην παράταση και είχε 3/3 δίποντα, βγαίνοντας μπροστά στις κρίσιμες στιγμές για την ομάδα του Μπαρτζώκα. Αρχικά με ωραίο δεξί lay up έκανε το 89-91 στα πρώτα δευτερόλεπτα της παράτασης πηγαίνοντας μέχρι μέσα.

Στη συνέχεια πέτυχε ένα μεγάλο καλάθι, 2:47 πριν το τέλος του έξτρα πεντάλεπτου. Εντυπωσιακό fadeaway με άμυνα πάνω του για το 95-97. Και τέλος έγραψε το 99-101 στα 37 δευτερόλεπτα. Πήρε τον αριστερό διάδρομο και τελείωσε τη φάση, αλλάζοντας χέρι στον αέρα για να αποφύγει το μπλοκ.

Ο γκαρντ των Πειραιωτών δεν φοβήθηκε να πάρει την ευθύνη στην παράταση, πήρε μεγάλες φάσεις πάνω του και έφερε εις πέρας την αποστολή. Ήταν ένα από τα κλειδιά για τη νίκη του Ολυμπιακού.

It doesn’t get any more thrilling than that! 🎢@Olympiacos_BC edges out @Baskonia by ONE point after extra time! 💥🏀 pic.twitter.com/3TxvZF9Jah