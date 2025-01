Πριν από το παιχνίδι με τη Ρεάλ Μαδρίτης, η Ζάλγκιρις Κάουνας τίμησε τον θρύλο του Λιθουανικού μπάσκετ, Άρβιντας Σαμπόνις!

Για μα δεκαετία αποτέλεσε μέλος της Ζάλγκιρις Κάουνας. Ειδικά από το 1981 έως και το 1989 ο Άρβιντας Σαμπόνις αποτέλεσε τον μεγάλο ηγέτη της λιθουανικής ομάδας όπου πήρε και το προσωνύμιο «θαύμα της φύσης». Με αφορμή την 80η σεζόν της Ζάλγκιρις, η ομάδα του Κάουνας τίμησε τον θρύλο του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Μάλιστα έλαβε μια φανέλα με το νούμερο «60» και αυτό λόγω της συμπλήρωσης 60 χρόνων ζωής του Σαμπόνις πριν από μερικές εβδομάδες.

True legend and Zalgiris synonym. 🌟



In honor of Zalgiris’s 80th season, the legendary basketball player Arvydas Sabonis, who recently celebrated his 60th birthday, was honored before the EuroLeague game. 👏🏼 pic.twitter.com/hLAuiMLdgq