Λιετκάμπελις - Ζάλγκιρις 77-81: Μπροστάρης ο Μπραζντέικις στην επιστροφή Γουίλιαμς Γκος
Ο Νάιτζελ Γουίλιαμς Γκος επέστρεψε στη δράση, με τη Ζάλγκιρις (8-1) να παίρνει μία πολύ σημαντική νίκη εκτός έδρας, με 81-77 επί της Λιετκάμπελις (6-4).
Ο Αμερικανός, πρώην γκαρντ του Ολυμπιακού, αγωνίστηκε για 10'44'', χωρίς να σκοράρει, έχοντας 2 ασίστ, 2 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα και ένα λάθος.
Μπροστάρης για τη Ζάλγκιρις, ήταν ένας άλλος πρώην «ερυθρόλευκος», ο Ίγκνας Μπραζντέικις που πέτυχε 17 πόντους, ενώ άλλους 14 προσέθεσε ο Μόουζες Ράιτ. Στους 12 σταμάτησε ο Σιλβέν Φρανσίσκο, έχοντας 3/7 τρίποντα και 7 ασίστ.
Ο Κρίστιαν Κουλαμάε ήταν ο καλύτερος της Λιετκάμπελις με 26, ενώ ακόμα ένας πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, ο Όγκουστιν Ρούμπιτ σκόραρε 16.
Τα δεκάλεπτα: 18-20, 37-35, 59-62, 77-81
