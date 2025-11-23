Η Ζάλγκιρις επικράτησε της Λιετκάμπελις εκτός έδρας με 81-77, έχοντας κορυφαίο σκόρερ τον Ίγκνας Μπραζντέικις, στο ματς που επέστρεψε ο Νάιτζελ Γουίλιαμς Γκος.

Ο Νάιτζελ Γουίλιαμς Γκος επέστρεψε στη δράση, με τη Ζάλγκιρις (8-1) να παίρνει μία πολύ σημαντική νίκη εκτός έδρας, με 81-77 επί της Λιετκάμπελις (6-4).

Ο Αμερικανός, πρώην γκαρντ του Ολυμπιακού, αγωνίστηκε για 10'44'', χωρίς να σκοράρει, έχοντας 2 ασίστ, 2 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα και ένα λάθος.

Μπροστάρης για τη Ζάλγκιρις, ήταν ένας άλλος πρώην «ερυθρόλευκος», ο Ίγκνας Μπραζντέικις που πέτυχε 17 πόντους, ενώ άλλους 14 προσέθεσε ο Μόουζες Ράιτ. Στους 12 σταμάτησε ο Σιλβέν Φρανσίσκο, έχοντας 3/7 τρίποντα και 7 ασίστ.

Ο Κρίστιαν Κουλαμάε ήταν ο καλύτερος της Λιετκάμπελις με 26, ενώ ακόμα ένας πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, ο Όγκουστιν Ρούμπιτ σκόραρε 16.

Τα δεκάλεπτα: 18-20, 37-35, 59-62, 77-81