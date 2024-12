Τόμας Γουόκαπ και Νίκολα Μιλουτίνοφ έκαναν γενέθλια στο... παρκέ, σβήνοντας με λίγες ώρες καθυστέρηση τα κεράκια της τούρτας τους.

Γενέθλια στο... παρκέ για Τόμας Γουόκαπ και Νίκολα Μιλουτίνοφ. Οι δύο παίκτες του Ολυμπιακού είχαν χθες (30/12) τα γενέθλιά τους, αλλά οι υποχρεώσεις τρέχουν, με τους Πειραιώτες να ετοιμάζονται για το παιχνίδι απέναντι στη Ζάλγκιρις (02/01 - 20:00) για την EuroLeague.

Έτσι στην προπόνηση της ομάδας εμφανίστηκαν οι δύο τούρτες. Αυτήν με τον αριθμό 30 για τον Μιλουτίνοφ και αντίστοιχα τα κεράκια σχημάτισαν το 32 για τον Γουόκαπ.

Παίκτες και σταφ ευχήθηκαν στους δύο χρόνια πολλά παρότι πέρασαν λίγες ώρες από τη γιορτή τους. «Ποτέ δεν είναι αργά για μία τούρτα γενεθλίων. Πόσο μάλλον για δύο» έγραψε η ΚΑΕ Ολυμπιακός στα social media, συνοδεύοντας το βίντεό της.

🎂 It’s never too late for a birthday cake!!! Let alone for two!!! 😊



🥳 Happy Birthday Nikola and @twalkup23 !!!#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/1wWgqngrKn