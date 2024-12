Παναθηναϊκός για τον Τίμα: «Οδύνη για την απώλεια, συλλυπητήρια στην οικογένεια»

Ο Παναθηναϊκός εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για τον θάνατο του Γιάνις Τίμα.

Ο Γιάνις Τίμα βρέθηκε νεκρός στη Μόσχα έχοντας φύγει από τη ζωή σε ηλικία μόλις 32 ετών. Ο πρώην διεθνής Λετονός είχε περάσει για ένα σύντομο διάστημα και από τα ελληνικά παρκέ φορώντας τη φανέλα του Ολυμπιακού τη σεζόν του 2018-19.

Ο Παναθηναϊκός έστειλε τα συλλυπητήριά του ενώ εξέφρασε και την οδύνη για την απώλεια του άλλοτε αντιπάλου.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR εκφράζει την οδύνη της για την απώλεια του Γιάνις Τίμα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 32 ετών. Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR εκφράζει την οδύνη της για την απώλεια του Γιάνις Τίμα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 32 ετών. Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του. Panathinaikos BC AKTOR expresses its sorrow for the loss of Janis Timma, who passed… pic.twitter.com/A8UJ2s5ZGz

AEK Betsson BC expresses its sorrow for the sudden death of Janis Timma, who passed away at the age of 32.



Our sincere condolences to his family.



RIP 🕊️ pic.twitter.com/AQbvC2d1dQ