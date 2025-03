Οι φίλοι της EuroLeague μπορούν από σήμερα και ως τις 14 Απριλίου να ψηφίσουν για τον MVP και την καλύτερη πεντάδα της σεζόν.

Η κανονική περίοδος της EuroLeague φτάνει προς το τέλος της και τα σενάρια... δίνουν και παίρνουν όσον αφορά το πλασάρισμα των ομάδων.

Ωστόσο οι φίλοι της EuroLeague έχουν από σήμερα το δικαίωμα να ψηφίζουν για την καλύτερη πεντάδα της σεζόν. Η ψηφοφορία άνοιξε από σήμερα (31/3) και θα συνεχιστεί ως τις 14 Απριλίου.

Με τις απόψεις του κοινού να μετρούν στο συνολικό 10%, ενώ παράλληλα ψηφίζεται και ο MVP με τον ίδιο τρόπο. Εκεί όπου φυσικά Σάσα Βεζένκοβ και Κέντρικ Ναν αποτελούν δύο από τα μεγάλα φαβορί για να πάρουν το συγκεκριμένο βραβείο.

