Η ζωή του Τίμα: Κορυφαίος στην Λετονία, η μεταγραφή στον Ολυμπιακό και το Πουέρτο Ρίκο

Το Gazzetta παρουσιάζει την καριέρα του Γιάνις Τιμα ο οποίος από την ομάδα της πόλης του, κατάφερε να φτάσει στην Euroleague έχοντας περάσει και από τον Ολυμπιακό, ενώ ταξίδεψε μέχρι το Πουέρτο Ρίκο.

Η είδηση ότι ο Γιάνις Τίμα βρέθηκε νεκρός έξω από πολυκατοικία στη Μόσχα προκάλεσε σοκ στο ευρωπαϊκό μπάσκετ με τον άλλοτε παίκτη του Ολυμπιακού να φεύγει από τη ζωή ενώ ήταν μόλις 32 ετών.

Το Gazzetta παρουσιάζει την καριέρα και τη ζωή του Λετονού παίκτη ο οποίος μπόρεσε να φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο του ευρωπαϊκού μπάσκετ ενώ αποτέλεσε και μέλος της εθνικής ομάδας της χώρας του, έχοντας μάλιστα διακριθεί με το εθνόσημο στις μικρότερες ηλικιακές κατηγορίες.

