Ολυμπιακός για Τίμα: «Θα τον θυμόμαστε πάντα για την αγνή του καρδιά και το χαμόγελό του»

Ο Ολυμπιακός εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για τον χαμό του πρώην παίκτη του, Γιάνις Τίμα.

Με επίσημη ανακοίνωση, η ΚΑΕ Ολυμπιακός αποχαιρέτησε τον πρώην παίκτη του Γιάνις Τίμα, ο οποίος βρέθηκε νεκρός έξω από πολυκατοικία στη Μόσχα. Ο ίδιος είχε φορέσει τη φανέλα των «ερυθρόλευκων» για ένα διάστημα της σεζόν 2018-19.

Είμαστε σοκαρισμένοι και συντετριμμένοι από την είδηση πως ο πρώην παίκτης μας, Γιάνις Τίμα, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 32 ετών.

Θα τον θυμόμαστε πάντα για την αγνή του καρδιά και το χαμόγελό του.

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια του Γιάνις Τίμα και τα αγαπημένα του πρόσωπα.

Αναπαύσου εν ειρήνη Γιάνις.

💔🙏🏽 We are all shocked and saddened to learn the tragic news, that our former player, Janis Timma has passed away at the age of 32.



We will always remember him for his kind heart and his smile.



Wishing to his family and his loved t strength and peace during this time of… pic.twitter.com/M3wzcz3bDj