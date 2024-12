Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε (13/12-21:30) στο Βελιγράδι τον Ερυθρό Αστέρα στα πλαίσια της 15ης αγωνιστικής της Euroleague, με τους «ερυθρόλευκους» του Πειραιά να χαίρουν θερμής υποδοχής από τους αντίστοιχους της σερβικής πρωτεύουσας.

Ολυμπιακός και Ερυθρός Αστέρας κοντράρονται απόψε (13/12- 21:30) στο Βελιγράδι για τη 15η αγωνιστική της Euroleague, σε μια αναμέτρηση που θα ξανασμίξουν παλιοί... γνώριμοι.

Ο Φίλιπ Πετρούσεφ, παρότι δεν θα αγωνιστεί απόψε κόντρα στους Πειραιώτες, παραβρέθηκε στην άφιξη των παικτών του Ολυμπιακού στο χώρο όπου κάνουν προπόνηση οι δύο ομάδες, ανταλλάζοντας θερμούς εναγκαλισμούς και κουβέντες με τους πρώην συμπαίκτες του.

Κάτι αντίστοιχο συνέβη και με τον επίσης πρώην παίκτη του Ολυμπιακού, Αϊζέια Κάνααν ο οποίο μοιράστηκε και μια ζεστή αγκαλιά με τον Γιώργο Μπαρτζώκα την οποία απαθανάτισε ο φωτογραφικός φακός.

🎥 Athens ✈️ to 📍 Belgrade



It's always nice seeing old friends again! 😁@SiP03 #OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/zXmbJ2SHKB