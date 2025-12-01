H FIBA παρουσίασε την ετήσια μελέτη της για τους παίκτες και τις ομάδες παγκοσμίως και υπάρχουν σημαντικά ευρήματα και για την Ελλάδα για τη σεζόν 2024-25.

Όπως κάθε χρόνο έγινε το migration report, η ετήσιας μελέτης της FΙΒΑ για τους παίκτες και τις ομάδες παγκοσμίως, λαμβάνοντας υπόψιν χρόνους συμμετοχής, ηλικίες και μεταγραφές από 16 πρωταθλήματα του πλανήτη.

Υπάρχουν αρκετά ενδιαφέροντα ευρήματα και για την Ελλάδα και τη Stoiximan GBL. Σύμφωνα λοιπόν με την έρευνα οι μεγαλύτερες ροές παικτών που ήρθαν και έφυγαν από τη χώρα έκαναν το δρομολόγιο για Κύπρο. Συγκεκριμένα 22 παίκτες από την Ελλάδα πήγαν στην Κύπρο και 22 από την Κύπρο στην Ελλάδα.

Έκτη πιο γηρασμένη λίγκα η Stoiximan GBL και το ύψος των αιωνίων

Σύμφωνα με τα στοιχεία η Stoiximan GBL ήταν η έκτη πιο γηρασμένη λίγκα με 26.8 έτη. Στην κορυφή βρέθηκε η Ιαπωνία, ενώ την τριάδα κλείνουν η Πολωνία και η Ισπανία. Σχετικα με το ύψος των ομάδων, η Ελλάδα και το πρωτάθλημα της είναι στην τέταρτη θέση με τις ψηλότερες, αφού το μέσο ύψος των παικτών είναι στα 197.8 εκατοστά. Κορυφή η Ισπανία με 199 εκατοστά.

Πιο ψηλή ομάδα από τις λίγκες σε όλο τον πλανήτη σύμφωνα με τη FIBA είναι ο Παναθηναϊκός με μέσο όρο ύψους στους παίκτες του τα 201.8 εκατοστά. Στην τρίτη θέση ο Ολυμπιακός με 200.9 εκατοστά. Δύο ελληνικές ομάδες στο TOP 3.

Το ποσοστό ξένων παικτών στο ελληνικό πρωτάθλημα

Το ποσοστό των ξένων στη Stoiximan GBL την σεζόν που πέρασε, είναι 57.6% και η χώρα μας βρίσκεται στην 4η θέση της σχετικής λίστας, ενώ στην πρώτη τριάδα είναι η Ισπανία, Ιταλία και Γερμανία. Οι Ισπανοί βρίσκονται στο 74.8% στους ξένους.

Επιπλέον κατά μέσο όρο 21.3 λεπτά έπαιζαν οι ξένοι παίκτες στην πρώτη κατηγορία της Ελλάδας τη σεζον που πέρασε. Αυτό μας βάζει στην ένατη θέση της λίστας. Στην πρώτη θέση στην κατηγορία αυτή οι Πολωνοί.

Tέλος η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα που έχει περισσότερους Αμερικανούς (43.4%), από γηγενείς ή μη-Αμερικανούς ξένους.

Η ανάλυση της Ελλάδας

Η FIBA στην έρευνα της αναφέρει πως έπαιξαν συνολικά 205 πάικτες στη Stoiximan GBL πέρυσι, ενώ πρόπερσιν 214. Πέρυσι το ποσοστό των ξένων παικτών έφτασε στο 58% τη στιγμή που πρόπερσι ήταν μικρότερο στο 55%.

Συνολικά 21 εθνικότητες εκπροσωπήθηκαν την περσινή σεζόν στο πρωτάθλημα σε σχέση με το 15 που ήταν πρόπερσι. Πέρυσι έμπαιναν 80.5 πόντοι ανά ματς στην επίθεση, ενώ πρόπερσι ήταν πιο χαμηλά στο 79.4.

Στο 26.8 ο μέσος όρος στην ηλικιά την σεζόν 2024-25, ενώ στο 26.6 ήταν την προηγούμενη σεζόν. Οριακά πιο ψηλή ήταν η λίγκα πρόπερσι με 197.8 εκατοστά στους παίκτες σε σχέση με το προπέρσινο 197.2.

Επιπλέον η Stoiximan GBL έχει τα λιγότερα παιχνίδια για μια σεζόν και το σύνολο φτάνει στο 132. Τέλος αξίζει να αναφερθεί πως όλοι παίκτες κάτω των 21 ετών στο πρωτάθλημα ήταν γηγενείς.



Αναλυτικά εδώ ολόκληρη η έρευνα της FIBA