Το πρωτάθλημα της Stoiximan GBL βιώνει μια σημαντική αύξηση της τηλεθέασης, γεγονός που μαρτυρά το μεγάλο ενδιαφέρον του κόσμου για το ελληνικό μπάσκετ.

Το πρωτάθλημα της Stoiximan GBL παρουσιάζει μια «έκρηξη» του ενδιαφέροντος του κόσμου, το οποίο αποτυπώνεται στους υψηλούς δείκτες τηλεθέασης και αν μη τι άλλο αποτελεί επιβράβευση για τη δουλειά που γίνεται όχι μόνο στην Λίγκα, αλλά και στους Συλλόγους, που εκτός των Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού AKTOR, έχουν γίνει σημαντικές επενδύσεις και στις υπόλοιπες ΚΑΕ.

Η αύξηση της τηλεθέασης αποτυπώνει το ενδιαφέρον του κόσμου για το ελληνικό μπάσκετ. Ένα ενδιαφέρον, που ξεκίνησε την τελευταία διετία και κορυφώθηκε την περσινή σεζόν, όπου οι τελικοί της Stoiximan GBL κατέγραψαν εντυπωσιακά νούμερα, με τον τρίτο τελικό Παναθηναϊκού AKTOR-Ολυμπιακού να φτάνει και στο 48.2% ανά λεπτό στην ΕΡΤ.

Όλες οι ομάδες που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα της Stoiximan GBL έχουν επενδύσει σημαντικά, γεγονός που αυξάνει την ποιότητα και το αγωνιστικό ενδιαφέρον. Όσο προχωράει το πρωτάθλημα η τηλεθέαση αυξάνεται σημαντικά.

Συγκεκριμένα, η φετινή τηλεθέαση παρουσιάζει μεγάλη αύξηση σε σχέση με τα αντίστοιχα περσινά ποσοστά. Aξίζει να σημειωθεί πώς ο Νοέμβριος έκλεισε με μία μονάδα περισσότερη σε σχέση με την τελική του περσινού πρωταθλήματος όπου περιλάμβανε τους τελικούς της Stoiximan GBL!

Με αφορμή, λοιπόν, τη διακοπή του Πρωταθλήματος ας δούμε μερικά σημαντικά στοιχεία που αποδεικνύουν την αύξηση του ενδιαφέροντος για τη Stoiximan GBL.

Πάνω από 140.000 τηλεθεατές παρακολουθούν κατά μέσο όρο κάθε ματς της Stoximan GBL

Κατά μέσο όρο 105.000 θεατές παρακολουθούν τα μεσημεριανά παιχνίδια της Κυριακής

Η τηλεθέαση στο δυναμικό κοινό (18-54) στους άνδρες ξεπερνά κατά πολύ τη συνολική τηλεθέαση. 8% έναντι 5%.

Τα ματς της Stoiximan GBL συγκεντρώνουν συνολικά τη μεγαλύτερη τηλεθέαση σε σχέση με τα υπόλοιπα αθλητικά προγράμματα στα "ελεύθερα" και μετρήσιμα κανάλια.

Οι δύο τελευταίες αγωνιστικές, παρουσιάζουν αύξηση 14,5% στους τηλεθεατές, σε σχέση με όλες τις προηγούμενες, δείγμα πως όσο προχωρά το πρωτάθλημα τόσο αυξάνεται το ενδιαφέρον.

Τα παιχνίδια της Κυριακής προσελκύουν κατά μέσο όρο 30.000 τηλεθεατές περισσότερους σε σχέση με εκείνα του Σαββάτου.

Η τηλεθέαση στη Θεσσαλονίκη είναι υπερδιπλάσια όταν παίζει ομάδα της πόλης σε σύγκριση με αγώνες χωρίς ομάδα της πόλης (7,1 έναντι 2,9).

Οι αριθμοί μπορούν να είναι ακόμη μεγαλύτεροι αν υπολογιστούν και οι θεάσεις μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα, τόσο για τα παιχνίδια της ΕΡΤ2 Σπορ όσο και για εκείνα που μεταδίδονται από τα κανάλια ERT Sports.

Όλα αυτά αν μη τι άλλο επιβεβαιώνουν πως το μπάσκετ βρίσκεται στη σωστή κατεύθυνση, κάνοντας σημαντικά βήματα πρόοδο, όσον αφορά την περαιτέρω ισχυροποίηση της Λίγκας. Η δουλειά που γίνεται σε όλα τα επίπεδα αποτυπώνεται σε αριθμούς και δημιουργεί κίνητρο για να γίνουν κι άλλα βήματα στη συνέχεια, ώστε η Stoiximan GBL να είναι ένα από τα δυο-τρία καλύτερα πρωταθλήματα της Ευρώπης.