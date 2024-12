Ο γιος του Ματίας Λεσόρ πάντα... μαγνητίζει τα βλέμματα, με τον τηλεοπτικό φακό να τον πιάνει την ώρα που οι φίλοι της Παρτίζαν τραγουδούσαν τον ύμνο της ομάδας τους.

Ο Ματίας Λεσόρ έγραψε τη δική του ιστορία στα χρόνια που φόρεσε τη φανέλα της Παρτίζαν. Για αυτό και οι φίλοι της ομάδας τον υποδέχθηκαν με τον πλέον... θερμό τρόπο, αποθεώνοντάς τον κατά την είσοδό του στο παρκέ για την προθέρμανσή του, πριν από το τζάμπολ της 14ης αγωνιστικής και τη «μάχη» με τον Παναθηναϊκό.

Ωστόσο ο γιος του, που πάντοτε παρακολουθεί τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού, έκλεψε μία ακόμα φορά την παράσταση. Ο μικρός έχει υπάρξει σε αυτό το γήπεδο και φυσικά τον συνεπήρε ο ρυθμός και το τραγούδι των φίλων της Παρτίζαν. Με την κάμερα να τον πιάνει να τραγουδάει σε ένα εκπληκτικό στιγμιότυπο.

Mathias Lessort's son in full voice during the Partizan anthem 👏💯 pic.twitter.com/7UPWNJen93