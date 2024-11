Ο Ματίας Λεσόρ κάρφωσε μπροστά στον Ντονάτας Μοτιεγιούνας, στη φάση της 12ης αγωνιστικής της EuroLeague!

Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε από τη Μονακό στο ΟΑΚΑ, αλλά ο Ματίας Λεσόρ προσέφερε τη φάση της αγωνιστικής. Ο Γάλλος σέντερ έβαλε την μπάλα στο παρκέ και έκανε σα να μην είδε ποτέ τον Ντονάτας Μοτιεγιούνας.

Περνώντας μάλιστα από πάνω του σε ένα απίθανο κάρφωμα με το ένα χέρι. Το οποίο δικαίως και αναδείχθηκε ως η κορυφαία φάση της αγωνιστικής. Πίσω από το τρομερό κάρφωμα του Λεσόρ βρέθηκε ο Μπάλσα Κοπρίβιτσα.

Ο Σέρβος ψηλός αφού πρώτα έβαλε το χέρι του για να κλέψει μία μπάλα, βρήκε τον χώρο και κάρφωσε στο καλάθι του Ολυμπιακού.

Το Top10 της αγωνιστικής

