Τρινκιέρι: «Τα σκ@@@με πολύ άσχημα!» (vid)

Ο Αντρέα Τρινκιέρι χρησιμοποίησε σκληρή γλώσσα για την ήττα της ομάδας του από τη Μπασκόνια στο Κάουνας.

Μπορεί η Ζάλγκιρις να βρέθηκε να προηγείται και με 16 πόντους διαφορά απέναντι στους Βάσκους, αλλά δεν κατάφερε να κρατήσει τη νίκη.

Η Μπασκόνια έκανε το ολικό comeback και κατάφερε να αποδράσει από τη «Zalgirio Arena» κερδίζοντας την γηπεδούχο Ζάλγκιρις με 83-70.

Ο Αντρέα Τρινκιέρι ήταν έξαλλος μετά το τέλος, λέγοντας στην flash interview: «Τα σκ@@@@με πολύ άσχημα! Κρατούσα το ματς στα χέρια μας, είχαμε τον έλεγχο αλλά μετά χαλαρώσαμε. Είναι αμαρτία αυτό που έγινε. Για τα επόμενα πέντε λεπτά θα μείνω άφωνος. Όμως, μετά θα είμαι ευθύς και θα μπω απευθείας στο νόημα. Αυτό που έγινε είναι κάτι που δεν πρέπει να συμβαίνει».

Andrea Trinchieri after Zalgiris squandered a 16-point lead at home, losing to Baskonia:



'We f**ked up very bad' 🗣️ pic.twitter.com/R2gX7a4Y4a