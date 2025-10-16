Η βαθμολογία της Euroleague μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Μακάμπι
Στο 3-2 ρεκόρ έφτασε ο Ολυμπιακός κερδίζοντας την Μακάμπι εκτός έδρας με 95-94!
Νωρίτερα η Ντουμπάι έβαλε «στοπ» στο νικηφόρο σερί της Μπαρτσελόνα, την οποία και νίκησε με σκορ 83-78, ενώ η Αρμάνι Μιλάνο σημείωσε σπουδαίο «διπλό» στην έδρα της Ζάλγκιρις Κάουνας με 78-89.
Τέλος η Φενέρμπαχτσε επέστρεψε στις νίκες κερδίζοντας εύκολα εντός έδρας την Μπάγερν Μονάχου με 88-73.
Τα αποτελέσματα - 5η αγωνιστική
Πέμπτη 16 Οκτωβρίου
- Ντουμπάι - Μπαρτσελόνα 83-78
- Ζάλγκιρις Κάουνας - Αρμάνι Μιλάνο 78-89
- Φενέρμπαχτσε - Μπάγερν Μονάχου 88-73
- Μακάμπι Τελ Αβίβ - Ολυμπιακός 94-95
Παρασκευή 17 Οκτωβρίου
- Ερυθρός Αστέρας - Ρεάλ Μαδρίτης (20:00)
- Αναντολού Εφές - Παναθηναϊκός (20:30)
- Μονακό - Βαλένθια (20:30)
- Βιλερμπάν - Βίρτους Μπολόνια (21:00)
- Παρί - Χάποελ Τελ Αβίβ (21:45)
- Μπασκόνια - Παρτίζαν (21:45)
Η Κατάταξη
- Ρεάλ Μαδρίτης 3-1
- Παρί 3-1
- Χάποελ Τελ Αβίβ 3-1
- Παναθηναϊκός 3-1
- Ολυμπιακός 3-2
- Ζάλγκιρις Κάουνας 3-2
- Μπαρτσελόνα 3-2
- Ντουμπάι 3-2
- Μονακό 2-2
- Βαλένθια 2-2
- Αναντολού Εφές 2-2
- Ερυθρός Αστέρας 2-2
- Βίρτους Μπολόνια 2-2
- Παρτίζαν 2-2
- Μπάγερν Μονάχου 2-3
- Αρμάνι Μιλάνο 2-3
- Φενέρμπαχτσε 2-3
- Μακάμπι 1-4
- Βιλερμπάν 1-3
- Μπασκόνια 0-4
Η επόμενη αγωνιστική - 6η
Τετάρτη 22 Οκτωβρίου
- Μακάμπι Τελ Αβίβ - Ρεάλ (21:05)
Πέμπτη 23 Οκτωβρίου
- Βιλερμπάν - Ντουμπάι (20:30)
- Χάποελ Τελ Αβίβ - Μονακό (21:05)
- Μπαρτσελόνα - Ζάλγκιρις Κάουνας (21:30)
- Αρμάνι Μιλάνο - Βαλένθια (21:30)
- Ερυθρός Αστέρας - Μπασκόνια (22:00)
Παρασκευή 24 Οκτωβρίου
- 20:30 Αναντολού Εφές - Φενέρμπαχτσε (20:30)
- 21:00 Βίρτους Μπολόνια - Παναθηναϊκός (21:00)
- 21:30 Παρτίζαν - Παρί (21:30)
- 21:45 Μπάγερν Μονάχου - Ολυμπιακός (21:45)
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.