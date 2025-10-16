Ο Ολυμπιακός σημείωσε την 3η του νίκη στη φετινή Euroleague μετά την απόδρασή του από το Βελιγράδι κόντρα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Στο 3-2 ρεκόρ έφτασε ο Ολυμπιακός κερδίζοντας την Μακάμπι εκτός έδρας με 95-94!

Νωρίτερα η Ντουμπάι έβαλε «στοπ» στο νικηφόρο σερί της Μπαρτσελόνα, την οποία και νίκησε με σκορ 83-78, ενώ η Αρμάνι Μιλάνο σημείωσε σπουδαίο «διπλό» στην έδρα της Ζάλγκιρις Κάουνας με 78-89.

Τέλος η Φενέρμπαχτσε επέστρεψε στις νίκες κερδίζοντας εύκολα εντός έδρας την Μπάγερν Μονάχου με 88-73.

Τα αποτελέσματα - 5η αγωνιστική

Πέμπτη 16 Οκτωβρίου

Ντουμπάι - Μπαρτσελόνα 83-78

Ζάλγκιρις Κάουνας - Αρμάνι Μιλάνο 78-89

Φενέρμπαχτσε - Μπάγερν Μονάχου 88-73

Μακάμπι Τελ Αβίβ - Ολυμπιακός 94-95

Παρασκευή 17 Οκτωβρίου

Ερυθρός Αστέρας - Ρεάλ Μαδρίτης (20:00)

Αναντολού Εφές - Παναθηναϊκός (20:30)

Μονακό - Βαλένθια (20:30)

Βιλερμπάν - Βίρτους Μπολόνια (21:00)

Παρί - Χάποελ Τελ Αβίβ (21:45)

Μπασκόνια - Παρτίζαν (21:45)

Η Κατάταξη

Ρεάλ Μαδρίτης 3-1 Παρί 3-1 Χάποελ Τελ Αβίβ 3-1 Παναθηναϊκός 3-1 Ολυμπιακός 3-2 Ζάλγκιρις Κάουνας 3-2 Μπαρτσελόνα 3-2 Ντουμπάι 3-2 Μονακό 2-2 Βαλένθια 2-2 Αναντολού Εφές 2-2 Ερυθρός Αστέρας 2-2 Βίρτους Μπολόνια 2-2 Παρτίζαν 2-2 Μπάγερν Μονάχου 2-3 Αρμάνι Μιλάνο 2-3 Φενέρμπαχτσε 2-3 Μακάμπι 1-4 Βιλερμπάν 1-3 Μπασκόνια 0-4

Η επόμενη αγωνιστική - 6η

Τετάρτη 22 Οκτωβρίου

Μακάμπι Τελ Αβίβ - Ρεάλ (21:05)

Πέμπτη 23 Οκτωβρίου

Βιλερμπάν - Ντουμπάι (20:30)

Χάποελ Τελ Αβίβ - Μονακό (21:05)

Μπαρτσελόνα - Ζάλγκιρις Κάουνας (21:30)

Αρμάνι Μιλάνο - Βαλένθια (21:30)

Ερυθρός Αστέρας - Μπασκόνια (22:00)

Παρασκευή 24 Οκτωβρίου