Ζάλγκιρις - Λιετκαμπέλις 85-87: Έκπληξη στο Κάουνας
Η Ζάλγκιρις έπεσε θύμα μεγάλης έκπληξης στο πρωτάθλημα Λιθουανίας, χάνοντας εντός έδρας (85-87) από τη Λιετκάμπελις για την 5η αγωνιστική της LKL.
Η Λιετκάμπελις είχε τον έλεγχο στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα και έφτασε ακόμη και στο +11 στο τέταρτο δεκάλεπτο, με την Ζάλγκιρις να προσπαθεί, αλλά να μην καταφέρνει να κάνει την απόλυτη ανατροπή.
Δείτε ΕπίσηςΟλυμπιακός, Έβανς: Γιατί ο Μπαρτζώκας δεν αναφέρθηκε στον Αμερικανό όταν ρωτήθηκε για τους τραυματίες
Κορυφαίος της Λιετκάμπελις ήταν ο Τζαμάλ Μόρις με 27 πόντους, 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ. Για την Ζάλγκιρις, ο Σιλβέν Φρανσίσκο μέτρησε 21 πόντους και 4 ασίστ.
Ο Μόουζες Ράιτ τελείωσε το παιχνίδι με 8 πόντους σε 10 λεπτά, ενώ εκτός έμεινε ο Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.