Η Ζάλγκιρις έπεσε θύμα μεγάλης έκπληξης στο πρωτάθλημα Λιθουανίας, χάνοντας εντός έδρας (85-87) από τη Λιετκάμπελις για την 5η αγωνιστική της LKL.

Η Λιετκάμπελις είχε τον έλεγχο στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα και έφτασε ακόμη και στο +11 στο τέταρτο δεκάλεπτο, με την Ζάλγκιρις να προσπαθεί, αλλά να μην καταφέρνει να κάνει την απόλυτη ανατροπή.

Κορυφαίος της Λιετκάμπελις ήταν ο Τζαμάλ Μόρις με 27 πόντους, 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ. Για την Ζάλγκιρις, ο Σιλβέν Φρανσίσκο μέτρησε 21 πόντους και 4 ασίστ.

Ο Μόουζες Ράιτ τελείωσε το παιχνίδι με 8 πόντους σε 10 λεπτά, ενώ εκτός έμεινε ο Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος.