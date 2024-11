Ο Νέναντ Ντιμιτρίεβιτς επέστρεψε στις προπονήσεις της Αρμάνι Μιλάνο μετά τον τραυματισμό που υπέστη στο ματς κόντρα στη Λιθουανία.

Την Κυριακή (24/11) η Λιθουανία κατάφερε να επικρατήσει της Βόρειας Μακεδονίας με 94-72, σε ένα ματς όπου παρά την ήττα, ο Νέναντ Ντιμιτρίγιεβιτς ήταν τρομερός έχοντας συνολικά 43 πόντους.

Πιο συγκεκριμένα, ο 26χρονος γκαρντ είχε 9/15 δίποντα με 7/15 τρίποντα και 4/4 βολές ενώ αναγκάστηκε να περάσει εκτός παρκέ, υποβασταζόμενος, ύστερα από 29:23 λεπτά συμμετοχής έχοντας τραυματιστεί.

Τελικά όπως έγινε γνωστό στη συνέχεια, υπέστη μία μεγάλη κράμπα. Μάλιστα, όπως ανακοίνωσε η Αρμάνι Μιλάνο, οι εξετάσεις του ήταν καθαρές και επέστρεψε στις προπονήσεις με τους υπόλοιπους παίκτες του Ετόρε Μεσίνα.

Στους 11 αγώνες που έχει παίξει μέχρι στιγμής στην Euroleague, μετράει κατά μέσο όρο από 9,8 πόντους με 2,2 ριμπάουντ και 3,2 ασίστ σε 21:11 λεπτά εντός παρκέ. Επόμενο ματς για την ιταλική ομάδα είναι την Παρασκευή (27/11, 19:45) με αντίπαλο τη Φενέρμπαχτσε στην Κωνσταντινούπολη για τη 12η αγωνιστική.

