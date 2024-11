Η Λιθουανία επικράτησε με 94-72 της Βόρειας Μακεδονίας αν και τα βρήκε σκούρα για 30 λεπτά κόντρα στον εκπληκτικό Νέναντ Ντιμιτρίεβιτς που τραυματίστηκε σοβαρά

Τις νίκες της στα δύο παιχνίδια με την Βόρεια Μακεδονία ζευγάρωσε η Λιθουανία επικρατώντας εντός έδρας με 94-72 στο πλαίσιο του παραθύρου των προκριματικών του EuroBasket 2025.

Μετά την προ ημερών νίκη μέσα στην έδρα της βαλκανικής χώρας, η «Λιέτουβα» νίκησε και πάλι, πιο δύσκολα από ό,τι δείχνει το τελικό σκορ μιας και για 30 λεπτά, οι αντίπαλοί της παρουσίαζαν μια άκρως ανταγωνιστική εικόνα.

Πρώτος σκόρερ και κορυφαίος των νικητών αναδείχθηκε ο Γκίτις Ραντζεβίτσιους με 18 πόντους και 11 ριμπάουντ, με τον Μιντάουγκας Κουζμίνσκας της ΑΕΚ να μην αγωνίζεται, εν αντιθέσει με το προηγούμενο ματς μεταξύ των δύο ομάδων. Από τους ηττημένους, ξεχώρισε ο Νέναντ Ντιμιτρίεβιτς της Αρμάνι Μιλάνο σταματώντας στους 43 πόντους με 9/15 δίποντα, 7/15 τρίποντα και 4/4 βολές σε μόλις 29:23' αφού τραυματίστηκε σοβαρά με αποτέλεσμα να αποχωρήσει υποβασταζόμενος.

Nenad Dimitrijevic suffers an injury and is carried off during the game against Lithuania 🤕 #EuroBasket pic.twitter.com/kzxrI0qc4b