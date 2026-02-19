Η Αρμάνι Μιλάνο δυσκολεύτηκε αλλά τα κατάφερε και επικράτησε της Τριέστε με 94-86, στον προημιτελικό του Κυπέλλου Ιταλίας.

Το σύνολο του Πέπε Ποέτα παρότι έμεινε πίσω στο ημίχρονο (46-49) κατάφερε να απαντήσει και να βγάλει αντίδραση στο δεύτερο μέρος, βελτιώνοντας την άμυνά του, μπόρεσε να φτάσει μέχρι την νίκη που συνοδεύτηκε με πρόκριση. Ο Σέιβον Σιλντς πραγματοποίησε τρομερή εμφάνιση και ήταν ο «μπροστάρης» για την ομάδα του, τελειώνοντας την αναμέτρηση με 28 πόντους και 5 ριμπάουντ.

Για του ηττημένους ξεχώρισε ο Ράμσεϊ με 27!

Αρμάνι: Σιλντς 28π (5ριμπ.), ΛεΝτέι 13π., Μπρουκς 12π., Γκούντουριτς 12π., Μπολμάρο 8π., Νίμπο 8π. (6ριμπ.), Έλις 7π.(8ριμ.), Ντιόπ (6 π. , 6ριμπ.).

Τριέστε: Ράμσεϊ 27π., Ούτοφ 16π., Μπρουκς 11π. (5ριμπ.), Τοσκάνο 11π., Ρούτσιερ 8π., Μπράουν 6π., Σισοκό 6π.

Τα δεκάλεπτα: 29-19, 46-49, 68-64, 94-86