Γουίλιαμς Γκος στο Gazzetta: «Οι νίκες είναι συνήθεια, έχουμε εμπιστοσύνη σε οποιαδήποτε πεντάδα αγωνίζεται στο παρκέ»

Ο Νάιτζελ Γουίλιαμς Γκος μίλησε στο Gazzetta μετά την έκτη διαδοχική νίκη του Ολυμπιακού και στάθηκε στην αυτοπεποίθηση αλλά και το ταλέντο της ομάδας, αλλά και στην απόδοση του Εβάν Φουρνιέ.

Έξι νίκες στη σειρά. Η Μπασκόνια υπήρξε το τελευταίο θύμα του Ολυμπιακού στην EuroLeague και δεν μπόρεσε ποτέ να τον κοντράρει στο ΣΕΦ. Το σερί, λοιπόν, συνεχίζεται για τους Πειραιώτες.

Ένα σερί που ξεκίνησε από το βράδυ της 29ης Οκτωβρίου, απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης και διόλου τυχαία συνέπεσε με την επιστροφή του Νάιτζελ Γουίλιαμς Γκος στο παρκέ, μετά τον τραυματισμό του. «Το να κερδίζεις είναι συνήθεια. Πάντα είναι κάτι καλό» αναφέρει ο ίδιος στο Gazzetta, αμέσως μετά την επικράτηση κόντρα στους Βάσκους.

Σε αυτήν τη συνήθεια για την οποία μίλησε ο Αμερικανός, η συνεισφορά του αποτυπώνεται καθαρά στις δύο πλευρές του παρκέ. Ο Γουίλιαμς Γκος μετράει 6.5 πόντους και 1.6 ασίστ στα τελευταία έξι παιχνίδια, ενώ αν βγάλει κανείς έξω τις αναμετρήσεις με Ρεάλ και Μπαρτσελόνα, στις οποίες επέστρεψε από τον τραυματισμό, τα αντίστοιχα νούμερα είναι 9.3 και 1.8, συμπεριλαμβανομένης και της σπουδαίας εμφάνισής του στο ΟΑΚΑ.

Kalimera! ☀️☕️🤗



When you tell your son that you have a three-day off and he can’t hide his excitement!#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/rEH3tSU181