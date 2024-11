Φουρνιέ: «Σίγουρα θα πάρω σουβλάκι»

Ο Φουρνιέ προειδοποίησε τον κόσμο στο twitter ότι θα φάει σουβλάκι σύντομα.

Ο Ολυμπιακός κατάφερε να πάρει τη νίκη επί της Μπασκόνια με 92-69 στο παιχνίδι για την 11η αγωνιστική της Euroleague, έχοντας σε τρομερή βραδιά τον Εβάν Φουρνιέ. Ο Γάλλος παίκτης των «ερυθρόλευκων» κατάφερε να τελειώσει το ματς έχοντας 15 πόντους με 9 ασίστ, κάνοντας εξαιρετικό πρώτο ημίχρονο.

Ο Γάλλος συνέχισε την... γαστρονομική συζήτηση στο twitter όπως μας έχει συνηθίσει από την πρώτη στιγμή που ήρθε στην Ελλάδα και τόνισε πως θα φάει σουβλάκι μέσα στις επόμενες ώρες. «Σίγουρα θα πάρω σουβλάκι στις επόμενες δύο μέρες».

Definitely getting a souvlaki in the next two days 🤣🤣🤣

Good W before this “break”. Lets keep building🤍❤️