Ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν ήταν ούτε στη δεύτερη θέση για το βραβείο του προπονητή της χρονιάς στη EuroLeague. Δείτε τους τέσσερις υποψηφίους.

Η EuroLeague έκανε γνωστό τον προπονητής της χρονιάς, με το βραβείο να πηγαίνει στον Πέδρο Μαρτίνεθ της Βαλένθια και τον Γιώργο Μπαρτζώκα να μην βρίσκεται ούτε στη δεύτερη θέση.

Συγκεκριμένα ο Έλληνας τεχνικός των «ερυθρολεύκων» κατέλαβε την 3η θέση πίσω από τους Πέδρο Μαρτίνεθ και Τόμας Μασιούλις.

Μάλιστα την τετράδα με τους υποψηφίους έκλεισε ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, ο οποίος ήταν ο κορυφαίος την περασμένη σεζόν.

Η ανακοίνωση της EuroLeague:

«Ο Τόμας Μασιούλις της Ζάλγκιρις κατέλαβε τη δεύτερη θέση στην ψηφοφορία, ακολουθούμενος από τον Γιώργο Μπαρτζώκα του Ολυμπιακού και τον νικητή της σεζόν 2024-25,Σαρούνας Γιασικεβίτσιους της Φενέρμπαχτσε. Συνολικά, 13 προπονητές έλαβαν ψήφους, γεγονός που αποδεικνύει την αμοιβαία εκτίμηση μεταξύ των προπονητών της EuroLeague».