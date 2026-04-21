EuroLeague: Ούτε στη 2η θέση ο Γιώργος Μπαρτζώκας για το βραβείο του προπονητή της χρονιάς
Η EuroLeague έκανε γνωστό τον προπονητής της χρονιάς, με το βραβείο να πηγαίνει στον Πέδρο Μαρτίνεθ της Βαλένθια και τον Γιώργο Μπαρτζώκα να μην βρίσκεται ούτε στη δεύτερη θέση.
Συγκεκριμένα ο Έλληνας τεχνικός των «ερυθρολεύκων» κατέλαβε την 3η θέση πίσω από τους Πέδρο Μαρτίνεθ και Τόμας Μασιούλις.
Μάλιστα την τετράδα με τους υποψηφίους έκλεισε ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, ο οποίος ήταν ο κορυφαίος την περασμένη σεζόν.
Η ανακοίνωση της EuroLeague:
«Ο Τόμας Μασιούλις της Ζάλγκιρις κατέλαβε τη δεύτερη θέση στην ψηφοφορία, ακολουθούμενος από τον Γιώργο Μπαρτζώκα του Ολυμπιακού και τον νικητή της σεζόν 2024-25,Σαρούνας Γιασικεβίτσιους της Φενέρμπαχτσε. Συνολικά, 13 προπονητές έλαβαν ψήφους, γεγονός που αποδεικνύει την αμοιβαία εκτίμηση μεταξύ των προπονητών της EuroLeague».
Pedro Martínez is the 2025–26 Alexander Gomelskiy Coach of the Year 🏆— EuroLeague (@EuroLeague) April 21, 2026
The @valenciabasket head coach guided his team to an impressive 25–13 record in their first season back in the EuroLeague 👏
The first coach to claim both EuroLeague & EuroCup Coach of the Year honors!… pic.twitter.com/cTdRsJRGnG
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.