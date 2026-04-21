EuroLeague: Ούτε στη 2η θέση ο Γιώργος Μπαρτζώκας για το βραβείο του προπονητή της χρονιάς

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν ήταν ούτε στη δεύτερη θέση για το βραβείο του προπονητή της χρονιάς στη EuroLeague. Δείτε τους τέσσερις υποψηφίους.

Η EuroLeague έκανε γνωστό τον προπονητής της χρονιάς, με το βραβείο να πηγαίνει στον Πέδρο Μαρτίνεθ της Βαλένθια και τον Γιώργο Μπαρτζώκα να μην βρίσκεται ούτε στη δεύτερη θέση.

Συγκεκριμένα ο Έλληνας τεχνικός των «ερυθρολεύκων» κατέλαβε την 3η θέση πίσω από τους Πέδρο Μαρτίνεθ και Τόμας Μασιούλις.

Μάλιστα την τετράδα με τους υποψηφίους έκλεισε ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, ο οποίος ήταν ο κορυφαίος την περασμένη σεζόν.

Δείτε Επίσης

EuroLeague: Τελικά θα γίνουν με κόσμο τα Ρεάλ-Χάποελ; Βήμα βήμα η διαδικασία πριν την απόφαση
image

Η ανακοίνωση της EuroLeague:

«Ο Τόμας Μασιούλις της Ζάλγκιρις κατέλαβε τη δεύτερη θέση στην ψηφοφορία, ακολουθούμενος από τον Γιώργο Μπαρτζώκα του Ολυμπιακού και τον νικητή της σεζόν 2024-25,Σαρούνας Γιασικεβίτσιους της Φενέρμπαχτσε. Συνολικά, 13 προπονητές έλαβαν ψήφους, γεγονός που αποδεικνύει την αμοιβαία εκτίμηση μεταξύ των προπονητών της EuroLeague».

 

    Φόρτωση BOLM...
     