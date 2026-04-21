Κωνσταντινίδης στο Old School: Ολυμπιακός ή Παναθηναϊκός έχει τις περισσότερες πιθανότητες πρόκρισης σε μεταξύ τους μάχη στα Play Offs;
Στο 13.50 ο Δημήτρης Κωνσταντινίδης ρωτάει τον Νίκο Παπαδογιάννη στο τελευταίο Old School για τη σειρά ευκολίας που βλέπει πρόκρισης ομάδων από τα Play Offs στο Final 4.
«Καλά, το Παναθηναϊκός - Βαλένθια θα είναι το πιο ζόρικο και με την Βαλένθια να έχει πλεονέκτημα έδρας. Ποιος θα περάσει; Αυτή είναι η καλύτερη ερώτηση της ημέρας», απαντά ο Ψάλτης του Gazz Floor.
Κωνσταντινίδης: «Πώς την έκανα εγώ αυτή», ο οποίος μετά εξηγεί: «Δηλαδή, άμα είναι Ολυμπιακός-Μπαρτσελόνα εγώ σου λέω Ολυμπιακός».
Παπαδογιάννης: «100-0. Ολυμπιακός-Ερυθρός Αστέρας;».
Κωνσταντινίδης: «65-35».
Παπαδογιάννης: «Ολυμπιακός-Μονακό;».
Κωνσταντινίδης: «80-20».
Παπαδογιάννης: «Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός;».
Και εκεί έρχεται η απάντηση του Δημήτρη Κωνσταντινίδη την οποία θα δείτε στο παρακάτω βίντεο:
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.