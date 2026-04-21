Ο Δημήτρης Κωνσταντινίδης στο 13.50 του τελευταίου Old School δίνει το φαβορί σε πιθανό Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός στα Play Offs!

Στο 13.50 ο Δημήτρης Κωνσταντινίδης ρωτάει τον Νίκο Παπαδογιάννη στο τελευταίο Old School για τη σειρά ευκολίας που βλέπει πρόκρισης ομάδων από τα Play Offs στο Final 4.

«Καλά, το Παναθηναϊκός - Βαλένθια θα είναι το πιο ζόρικο και με την Βαλένθια να έχει πλεονέκτημα έδρας. Ποιος θα περάσει; Αυτή είναι η καλύτερη ερώτηση της ημέρας», απαντά ο Ψάλτης του Gazz Floor.

Κωνσταντινίδης: «Πώς την έκανα εγώ αυτή», ο οποίος μετά εξηγεί: «Δηλαδή, άμα είναι Ολυμπιακός-Μπαρτσελόνα εγώ σου λέω Ολυμπιακός».

Παπαδογιάννης: «100-0. Ολυμπιακός-Ερυθρός Αστέρας;».

Κωνσταντινίδης: «65-35».

Παπαδογιάννης: «Ολυμπιακός-Μονακό;».

Κωνσταντινίδης: «80-20».

Παπαδογιάννης: «Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός;».

Και εκεί έρχεται η απάντηση του Δημήτρη Κωνσταντινίδη την οποία θα δείτε στο παρακάτω βίντεο: