Euroleague: Το teaser για το "Rivalries" των «αιωνίων» με Γουίλκινς, Μπατίστ και Αταμάν (vid)

Το teaser της Euroleague για το επεισόδιο του "Rivalries" που θα αφορά τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, είχε μερικά πολύ γνωστά πρόσωπα.

Η Euroleague τη φετινή σεζόν παρουσιάζει τα μεγάλα ντέρμπι που υπάρχουν στη διοργάνωση μέσα από μία σειρά ντοκιμαντέρ με το όνομα "Rivalries", το οποίο σημαίνει "αντιπαλότητες".

Μία από αυτές τις μεγάλες αναμετρήσεις είναι και αυτή των δύο «αιωνίων». Τα παιχνίδια ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό είναι γνωστά σε όλη την Ευρώπη για την αντιπαλότητα που υπάρχει ανάμεσα στους δύο συλλόγους.

Η Euroleague παρουσίασε ένα teaser του επεισοδίου αυτού, στο οποίο μάλιστα φαίνονται να μιλάνε οι Ντομινίκ Γουίλκινς, ο Μάικ Μπατίστ αλλά και ο προπονητής του «τριφυλλιού», Εργκίν Αταμάν.

Χαρακτηριστικά ο πρώτος ανέφερε ότι αυτά τα ματς είναι σαν να πηγαίνεις σε πόλεμο.

The Greek 🇬🇷 Derby - One of the biggest derbies in Europe 🔥🔥🔥



As part of the Rivalry Series we head to Greece to see what the BIG Derby game is all about 👀



Full Documentary available on EuroLeague TV 📺 pic.twitter.com/icwDJ04Qpj