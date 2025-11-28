Ερνανγκόμεθ, Γκραντ: Απολαυστικό «πόσο με ξέρεις» των δύο συμπαικτών
Το παιχνίδι ήταν το εξής: Πόσο καλά γνωρίζει ο Χουάντσο τον Γκραντ και αντίστοιχα πόσο καλά ο Γκραντ τον Χουάντσο.
Το αποτέλεσμα; Ήταν άκρως απολαυστικό! Μεταξύ πολλών ερωτήσεων, ο μεν Ερνανγκόμεθ κλήθηκε να απαντήσει πόσες ώρες περνάει με τα παιδιά του Τζέριαν Γκραντ όλον τον χρόνο, ενώ παράλληλα τον... «ψάρωσε» καθώς ρώτησε τον Αμερικανό γκαρντ ποιο είναι το πλήρες όνομά του.
Δείτε το teaser της «πράσινης» ΚΑΕ από τον απολαυστικό διάλογο των Ερνανγκόμεθ και Γκραντ, ενώ στο app «CLUB 1908» ολόκληρο το «1 On 1».
Εκεί υπήρχαν ερωτήσεις για την πρώτη φανέλα του Γκραντ, τους πόντους του Χουάντσο στον τελικό του Eurobasket, τις αγαπημένες του συνήθειες, τα αγαπημένα τους μέρη κ.ο.κ.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.