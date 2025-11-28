Οι Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Τζέριαν Γκραντ έδωσαν... ρεσιτάλ στο «1 On 1» της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR.

Το παιχνίδι ήταν το εξής: Πόσο καλά γνωρίζει ο Χουάντσο τον Γκραντ και αντίστοιχα πόσο καλά ο Γκραντ τον Χουάντσο.

Το αποτέλεσμα; Ήταν άκρως απολαυστικό! Μεταξύ πολλών ερωτήσεων, ο μεν Ερνανγκόμεθ κλήθηκε να απαντήσει πόσες ώρες περνάει με τα παιδιά του Τζέριαν Γκραντ όλον τον χρόνο, ενώ παράλληλα τον... «ψάρωσε» καθώς ρώτησε τον Αμερικανό γκαρντ ποιο είναι το πλήρες όνομά του.

Δείτε το teaser της «πράσινης» ΚΑΕ από τον απολαυστικό διάλογο των Ερνανγκόμεθ και Γκραντ, ενώ στο app «CLUB 1908» ολόκληρο το «1 On 1».

Εκεί υπήρχαν ερωτήσεις για την πρώτη φανέλα του Γκραντ, τους πόντους του Χουάντσο στον τελικό του Eurobasket, τις αγαπημένες του συνήθειες, τα αγαπημένα τους μέρη κ.ο.κ.