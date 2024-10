Με διπλή εκπροσώπηση ο Παναθηναϊκός στο πιο πρόσφατο Top 10 της Euroleague.

Η δεύτερη αγωνιστική της Euroleague έφτασε το βράδυ της Παρασκευής στο τέλος της, με τρεις ημέρες γεμάτες δράση να προσφέρουν πλούσιο θέαμα σε όσους παρακολούθησαν τα ματς.

Στη λίστα με τα καλύτερα στιγμιότυπα της αγωνιστικής βρίσκονται δύο φάσεις από το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με αντίπαλο τη Μπάγερν Μονάχου στο ΟΑΚΑ. Πιο συγκεκριμένα, στην 8η θέση βρίσκεται το τρίποντο του Κέντρικ Ναν ύστερα από εκπληκτική προσποίηση ενώ στη 2η το τρομερό μπλοκ του Μάριους Γκριγκόνις.

