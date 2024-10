Φρανσίσκο για το τρίποντο κόντρα στη Μπαρτσελόνα: «Τα εύσημα στον Σπανούλη» (vids)

Ο Σιλβέν Φρανσίσκο σημείωσε ένα από τα πιο κρίσιμα καλάθια της νίκης για τη Ζάλγκιρις κόντρα στη Μπαρτσελόνα και στις δηλώσεις του ανέφερε ότι ήταν μία φάση που θύμισε... Βασίλη Σπανούλη!

Η Ζάλγκιρις Κάουνας κατάφερε να σοκάρει τη Μπαρτσελόνα και επικράτησε με 74-67 στην πρεμιέρα της σεζόν για την Euroleague. Βασικοί πρωταγωνιστές για αυτή τη νίκη ήταν δύο παλιοί γνώριμοι στο ελληνικό κοινό.

Ο Ίγκνας Μπραζντέικις με τον Σιλβέν Φρανσίσκο είχαν από 17 και 19 πόντους αντίστοιχα, με τον πρώην παίκτη του Περιστερίου να σημειώνει μάλιστα ένα από τα καθοριστικά τρίποντα προς το τέλος της αναμέτρησης.

Ο ίδιος στις δηλώσεις του μετά το τέλος του ματς, μιλώντας για το συγκεκριμένο στιγμιότυπο έδωσε τα εύσημα στον άλλοτε προπονητή του, Βασίλη Σπανούλη.

«Νιώθω καλά. Τα εύσημα στον Βασίλη Σπανούλη, γιατί στην τελική αυτή ήταν η κίνησή του. Είμαι απλά χαρούμενος».

The play has 'Spanoulis' written all over it and Sylvain Francisco knows it🔊👇@bczalgiris https://t.co/CghEeLz5rg pic.twitter.com/wxZ6AxoZT3