Ο Παναθηναϊκός AKTOR ξεκίνησε όπως τελείωσε τη σεζόν στο Βερολίνο. Μπορεί να μην ανταμείφθηκε με κάποιο... τρόπαιο όπως τον περασμένο Μάιο αλλά κατάφερε να πάρει την αγχωτική (όπως αποδείχθηκε) νίκη στην πρεμιέρα απέναντι στην Άλμπα με 87-77.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ: Γιώργος Κούβαρης

Λένε ότι οι πρεμιέρες κρύβουν παγίδες. Και ότι είναι επικίνδυνες. Παρά την όποια διαφορά δυναμικότητας μπορεί να υπάρχει από ομάδα σε ομάδα. Ε, δεν ήθελε και πολύ ο Παναθηναϊκός να πέσει στην παγίδα και να γίνει θύμα μιας βόμβας μεγατόνων την 1η αγωνιστική της Euroleague. Αν και δεν έχασε ποτέ τον έλεγχο του αγώνα η Άλμπα προσπαθούσε να του γίνει... στενός κορσές καθώς δεν τον άφηνε να πάρει διαφορά ασφαλείας και να «καθαρίσει» με την υπόθεση της νίκης.

Αν και ο Παναθηναϊκός διατηρούσε διαφορά 14 πόντων (57-71) στην 4η περίοδο δείχνοντας ότι δεν θα υπήρχε γυρισμός για την Άλμπα που νωρίτερα είχε μειώσει και στο καλάθι, βρέθηκε να κρατάει με νύχια και δόντια το προβάδισμα στο σκορ. Η γερμανική ομάδα πλησίασε και στους τέσσερις πόντους (75-79) στα 2:17 πριν από το τέλος έχοντας βάλει διαφορετικά δεδομένα στο ματς. Όμως στο τέλος οι «πράσινοι» βρήκαν δύο μεγάλα σουτ από Σλούκα και Γκραντ και ουσιαστικά καθάρισαν με την... αγχωτική νίκη.

Οι Ματίας Λεσόρ (14π.) και Κέντρικ Ναν (16π.) ήταν εκείνοι που είχαν οδηγήσει τους πράσινους στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα, αλλά στα κρίσιμα σημεία έκαναν τη διαφορά οι Χουάντσο (11π.), Σλούκας (10π.) και Γκραντ (10π.)

Μετά το πρώτο τζάμπολ του αγώνα η εικόνα ήταν και η αναμενόμενη. Ο Παναθηναϊκός μπήκε πιο δυνατά, έδειξε την ανωτερότητά του και βρέθηκε να προηγείται με 12 πόντους διαφορά (7-19) στο 7'. Ο Ματίας Λεσόρ δεν είχε αντίπαλο ξεκινώντας το παιχνίδι με 8 πόντους έχοντας 3/3 δίποντα και 2/2 βολές. Μετά το 2ο φάουλ του Μήτογλου, ο οποίος με τη σειρά του είχε βοηθήσει αρκετά, ο Αταμάν ανακάτεψε την τράπουλα στην πεντάδα, χάθηκε ο ρυθμός και η συνοχή, με αποτέλεσμα η Άλμπα να εκμεταλλευτεί τα επιθετικά της ριμπάουντ και να μειώνει τη διαφορά σε μονοψήφιο νούμερο έως το τέλος του δεκαλέπτου (17-26) χωρίς ωστόσο να πλησιάσει και περισσότερο.

Στην πρώτη περίοδο ο Παναθηναϊκός (Λεσόρ 8π., Μήτογλου 5π.) είχε μετρήσει 7/9 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 6/6 βολές, 8 ριμπάουντ και 5 ασίστ για 2 λάθη, ενώ η Άλμπα Βερολίνου είχε αντίστοιχα 7/14 δίποντα, 0/5 τρίποντα, 3/3 βολές, 9 ριμπάουντ (4 επιθετικα) και 4 ασίστ για 2 λάθη. Βέβαια την αστοχία της στο πρώτο δεκάλεπτο βάλθηκε να διορθώσει στη συνέχεια καθώς ξεκίνησε την 2η περίοδο έχοντας 3/3 σουτ έξω από τα 6.75 μέτρα.

First points of the new season! @Paobcgr pic.twitter.com/Qd69aavdZR