Με τον Άλεκ Πίτερς να... κάνει το τραπέζι σε παίκτες και σταφ της αποστολής του Ολυμπιακού, κύλησε η βραδιά των «ερυθρολεύκων» στο Τραπάνι.

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται στην Ιταλία για να ολοκληρώσει το τελευταίο στάδιο της προετοιμασίας του, με το φιλικό απέναντι στην τοπική Τραπάνι (22/9 - 22:00, live στο Gazzetta). Και ο Άλεκ Πίτερς αποφάσισε να... κάνει το τραπέζι σε όλα τα μέλη της «ερυθρόλευκης» αποστολής που ταξίδεψαν στην Ιταλία.

Παίκτες και σταφ δείπνησαν σε εστιατόριο της πόλης, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να έχει μαζί του και τους 17 αθλητές του ρόστερ του. Ενώ θυμίζουμε πως από την προπόνηση του Σαββάτου, υπήρχαν τέσσερα ονόματα γραμμένα στο απουσιολόγιο, αφού οι Φαλ, Μιλουτίνοφ, Έβανς και ΜακΚίσικ ακολούθησαν ατομικό πρόγραμμα.

🍛🥘🍴 Alec Peters offered a family dinner to all Olympiacos members that traveled to Trapani!



Thank you @petersalec !!!



#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/E0pUxLP8LJ