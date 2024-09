Η Ένωση παικτών της Εuroleague προχώρησε στη καθιερωμένη της γενική συνέλευση, αναδεικνύοντας πρόεδρο, νέο συμβούλιο, αποδίδοντας παράλληλα το όνομα του Κάιλ Χάινς σε ένα... ξεχωριστό βραβείο.

Η Ένωση παικτών της Euroleague συγκάλεσε την 7η ετήσια γενική της συνέλευση στη Βαρκελώνη, ψηφίζοντας για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν τον Τορνίκε Σενγκέλια ως πρόεδρο της Ένωσης, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τον Άλεκ Πίτερς του Ολυμπιακού. Στη διαδικασία συμμετείχαν οι 16 από τους 18 εκπροσώπους των ομάδων της Euroleague, οι οποίοι διαμόρφωσαν και το νέο διοικητικό συμβούλιο της Ένωσης.

Πέραν του Γεωργιανού σταρ της Βίρτους Μπολόνια, οι τέσσερις που συμπλήρωσαν το συμβούλιο της Ένωσης ήταν οι Άλεκ Πίτερς(Ολυμπιακός), που έλαβε και τη θέση του αντιπροέδρου, Ντονάτας Μοτιεγιούνας(Μονακό), Τόμας Σατοράνσκι (Μπαρτσελόνα) και Μάριο Χεζόνια (Ρεάλ Μαδρίτης).

